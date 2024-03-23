Full speech video of Putin to Russians in connection with the terrorist attack in Crocus City Hall, Moscow. pic.twitter.com/jjIBySqInW — Archived (@historylogg) March 23, 2024

В ходе выступления он подтвердил, что в связи с терактом задержаны четыре человека. Кроме того, Путин заявил, что для подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" якобы было подготовлено "окно" для "перехода границы с Украиной".

"Все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено "окно" для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь", - сказал Путин.

По его уверению, все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое наказание.