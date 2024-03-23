Кремль поручил СМИ писать об "украинском следе" в новостях о теракте

Кремль поручил государственным и лояльным власти СМИ подчеркивать в сообщениях о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" возможный "украинский след", сообщает независимое интернет-издание "Медуза".
Об этом "Медузе" рассказал сотрудник госСМИ, в подтвердил информацию - другой источник, работающий в лояльном к Кремлю издании.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнародовала информацию о возможном "украинском следе" в связи пятничным терактом утром в субботу. ФСБ сообщили, что после совершения преступления четверо подозреваемых готовились пересечь российско-украинскую границу и "имели соответствующие контакты на украинской стороне". По информации ФСБ, они были задержаны в ночь на субботу в Брянской области по пути к границе.
Уже 22 марта МИД Украины категорически отверг обвинения российских чиновников о том, что к стрельбе и поджогу в концертном зале причастен Киев. "Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля", - заявили в министерстве.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не причастна к этому инциденту.
Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что распространенная российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье скрылись в Украину, не выдерживает никакой критики.
"Чтобы это понять, не нужно быть специалистом в вопросах безопасности. Уже более двух лет идет полноценная война, приграничные районы заполнены войсками противника, представителями спецслужб, сотрудниками правоохранительных органов. Линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами с обеих сторон, в том числе и с воздушной разведкой. Такие регионы, как Белгород и Курская область, после последних событий вообще стали зоной активных боевых действий. И, конечно, эта версия не выдерживает никакой критики, это понимают все в мире, кроме разве что зомбированного российского населения", - заявил Юсов в субботу.
Галерея: Теракт и пожар в "Крокус Сити Холл"
Россия также попытается использовать теракт для изменения ситуации на международной арене, допустил Юсов.
Обращаясь к российской общественности на следующий день после теракта, Путин заявил, что для четырех подозреваемых в теракте было подготовлено "окно" для пересечения границы на украинской стороне.
Как сообщалось, вооруженные нападавшие открыли огонь в концертном зале, расположенном в Красногорске, в 22 километрах от центра Москвы. Стрельба началась незадолго до концерта рок-группы "Пикник", но в это же время в другом зале проходил концерт Симфонического оркестра Ленинградской области.
Следственный комитет России подтвердил гибель 140 человек. Связанный с правоохранительными органами канал 112 сообщает о 150 погибших, а лидер RT пропагандистка Маргарита Симоньян и Baza - о 143 погибших.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Боевики группировки "напали на большое собрание христиан (..) на окраине российской столицы Москвы", говорится в заявлении группировки в Telegram. В заявлении также утверждается, что нападавшие "благополучно отступили на свои базы".
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