Кремль поручил СМИ писать об "украинском следе" в новостях о теракте

Об этом "Медузе" рассказал сотрудник госСМИ, в подтвердил информацию - другой источник, работающий в лояльном к Кремлю издании.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнародовала информацию о возможном "украинском следе" в связи пятничным терактом утром в субботу. ФСБ сообщили, что после совершения преступления четверо подозреваемых готовились пересечь российско-украинскую границу и "имели соответствующие контакты на украинской стороне". По информации ФСБ, они были задержаны в ночь на субботу в Брянской области по пути к границе.

Уже 22 марта МИД Украины категорически отверг обвинения российских чиновников о том, что к стрельбе и поджогу в концертном зале причастен Киев. "Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля", - заявили в министерстве.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не причастна к этому инциденту.

Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что распространенная российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье скрылись в Украину, не выдерживает никакой критики.