Зарегистрировано самое низкое количество краж из домов и квартир за последние 30 лет

В прошлом году была зарегистрирована 731 такая кража, что на 104 меньше, чем в 2022 году. Количество таких краж сокращается с 2018 года.

"Еще в 2017 году было зарегистрировано 2 603 кражи из жилищ. Мы видим, что в 2023 году зарегистрировано самое низкое количество краж с момента восстановления независимости Латвии", - сказал начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Большинство украденных вещей - это бытовая техника, компьютерное оборудование, мобильные телефоны, золотые украшения, наличные деньги и электроинструменты. Воруются вещи, которые можно быстро продать.

Хотя преступления часто совершаются из-за того, что хозяева оставляют свою собственность открытой для грабителей, с годами отношение населения к защите своего имущества стало более серьезным.

Люди все чаще используют средства защиты, устанавливают камеры видеонаблюдения, создают группы в социальных сетях и приложениях для общения с соседями, делятся важной информацией, в том числе о подозрительных лицах, и передают ее в полицию. Работа полиции в сочетании с активными действиями жителей по защите своей собственности способствует улучшению результатов.

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