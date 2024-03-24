Во время теракта в "Крокусе" погибла помощник директора группы "Пикник". На эту группу и пришли люди

Именно на выступление этой группы собрались зрители в "Крокусе" в пятницу. Все билеты на концерт были раскуплены.

Музыканты группы еще в субботу сообщили, что Екатерина Кушнер не выходит на связь после теракта.

"Медуза" отмечает, что Кушнер продавала мерч группы на концертах, также она сотрудничала с группой "Мельница".

Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский в воскресенье записал видеообращение с соболезнованиями родным погибших. "Мы обращаемся ко всем, кто, не желая того, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Мы приносим соболезнования всем родственникам", - заявил он.

Как уже сообщалось, теракт во многоуровневом концертном зале "Крокус Сити Холл" на западе Москвы унес жизни как минимум 133 человек, более 100 человек пострадали. Нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей культурного центра и зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник". Преступники скрылись на машине и успели доехать до Брянской области, где их задержали.

Это нападение террористов стало самым крупным по числу погибших после теракта в Беслане (тогда погибли 333 человека, большинство жертв - школьники). В Москве террористы не брали заложников, не заявляли о требованиях и не выкрикивали религиозных лозунгов, а также не скрывали своих лиц.

Организатором теракта считается ИГИЛ-К ("Вилайят Хорасан") - филиал террористической организации "Исламское государство", действующий в Афганистане, Пакистане, Иране и Туркменистане.

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