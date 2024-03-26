Рижская дума расскажет о новых правилах для электросамокатов

В мероприятии примут участие мэр Риги Вилнис Кирсис, председатель комитета по делам транспорта и сообщения Олаф Пулкс, руководитель отдела дорожной инфраструктуры департамента внешнего пространства и мобильности Андрей Уртанс и заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Эдгар Рудзитис.

Согласно новым правилам, самоуправление должно установить зоны ограничения скорости и запрета на парковку электросамокатов и велосипедов.

На данный момент зона ограничения скорости установлена в Вецриге и центре Риги до железнодорожной насыпи, а также в районе Центрального рынка и Спикери.

Парковка самокатов будет запрещена в парках в центре Риги, на набережной канала, на многих улицах в Вецриге, на мостах через Даугаву и в окрестностях Рижского замка.

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