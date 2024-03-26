"Никто ничего не контролирует": терминалы Starlink стали востребованным товаром на черном рынке

"Это создает опасения. Никто не отвечает за доступ к терминалам, кроме того, не контролируется, что с ними делают", - сказала исследователь австралийского института международных вопросов и безопасности Эмма Шортис.

Например, борьба с нелегальными терминалами Starlink в Казахстане фактичеcки не повлияла на их использование. Действия правоохранительных органов Казахстана привели лишь к повышению цены на эти устройства на черном рынке, указал продавец, импортирующий оборудование Starlink, однако публично говорить об этом он не захотел. До введенных правительством Казахстана ограничений терминалы можно было приобрести и получить даже в местном почтовом отделении.

Нужно добавить, что в феврале Украина сообщила о том, что спутниковую связь Starlink использует российская армия. По данным разведки, перехваченный разговор российских солдат свидетельствует, что в установке терминала Starlink принимала участие 83-я десантно-штурмовая бригада. Она участвовала в атаках в Донецкой области недалеко от Клещеевки и Андреевки.

В то же время SpaceX эти утверждения отвергает, заявляя, что "у них нет никакой связи с правительством России или солдатами". Кроме того, передачу Starlink российским военным отрицал и Илон Маск.

В начале марта стало известно, что депутаты Палаты представителей США от демократов начали расследование против SpaceX в связи с информацией, что Россия нелегально использует терминалы Starlink в войне против Украины.

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