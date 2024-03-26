"Никто ничего не контролирует": терминалы Starlink стали востребованным товаром на черном рынке

Произведенные компанией Space X Илона Маска терминалы Starlink можно незаконно приобрести по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Контрабанда терминалов и злоупотребление ими стало глобальной проблемой.
Черный рынок Starlink популярен в регионах с плохим качеством связи, где есть спрос на быстрый и стабильный интернет. Например, Starlink широко используется в Йемене как для бизнес, так и для личной коммуникации во время, когда заблокированы "традиционные" интернет-услуги.
Кроме того, эти терминалы используются в Судане, где уже с начала февраля нет доступа к интернету. Военные, сопротивляющиеся силам правительства Судана, используют эти системы для своей логистики, указывают источники Bloomberg.
Попали терминалы Starlink и в Венесуэлу, на которую США наложили санкции. Несмотря на то, что в карте покрытия Starlink Венесуэла не указана как место, где работает интернет Starlink, в реальности и это государство использует терминалы.
В Южной Африке терминалами Starlink торгуют в группах соцсетей. Продавцы предлагают приобрести комплекты, активизированные в соседнем Мозамбике, где их можно использовать легально, однако после активизации терминалы завозятся в ЮАР.
Запрет можно обойти, произведя оплату при помощи международной платежной карты. Аналогично поступают торговцы Starlink по всему миру.
SpaceX не заключало договор с каждым государством, использующим Starlink, поэтому использование терминалов фактически не контролируется.
"Это создает опасения. Никто не отвечает за доступ к терминалам, кроме того, не контролируется, что с ними делают", - сказала исследователь австралийского института международных вопросов и безопасности Эмма Шортис.
Например, борьба с нелегальными терминалами Starlink в Казахстане фактичеcки не повлияла на их использование. Действия правоохранительных органов Казахстана привели лишь к повышению цены на эти устройства на черном рынке, указал продавец, импортирующий оборудование Starlink, однако публично говорить об этом он не захотел. До введенных правительством Казахстана ограничений терминалы можно было приобрести и получить даже в местном почтовом отделении.
Нужно добавить, что в феврале Украина сообщила о том, что спутниковую связь Starlink использует российская армия. По данным разведки, перехваченный разговор российских солдат свидетельствует, что в установке терминала Starlink принимала участие 83-я десантно-штурмовая бригада. Она участвовала в атаках в Донецкой области недалеко от Клещеевки и Андреевки.
В то же время SpaceX эти утверждения отвергает, заявляя, что "у них нет никакой связи с правительством России или солдатами". Кроме того, передачу Starlink российским военным отрицал и Илон Маск.
В начале марта стало известно, что депутаты Палаты представителей США от демократов начали расследование против SpaceX в связи с информацией, что Россия нелегально использует терминалы Starlink в войне против Украины.
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