Чем уникален гардероб возлюбленной миллионера Яниса Зузанса?

Одежда собственного дизайна, достойные коллекционеров украшения, дорогие бренды и пара обуви из секонд-хенда - так выглядит гардероб Илзе Гринберги, любимой женщины мецената Яниса Зузанса.
Илзе, муза миллионера, не раз оказывалась в центре внимания из-за выбранных для посещения публичных мероприятий нарядов. Оказывается, она делает это намеренно - чтобы спровоцировать общество.
"Хотя я освоила навыки стилиста, я поняла, что придерживаться стиля так же скучно, как следовать слову или инструкции. Мне нравится игра разнообразия, потому что любой наряд можно комбинировать по-разному. В основном я делаю покупки, когда мы с Янисом посещаем музыкальные и художественные фестивали. Я часто хожу к швее, у которой есть уникальные ткани", - рассказывает Илзе.
В ее гардеробе настоящая экзотика - одежда и аксессуары всемирно известных дизайнеров, купленные в разных уголках мира. Большая часть нарядов и аксессуаров создана специально для нее.
В повседневной жизни Илзе выбирает удобную одежду: "Каждый день я хожу либо в пижаме, либо в спортивных штанах, с волосами в пучке, без макияжа. Эта пижама шилась как домашняя одежда, но Янис и дети единогласно решили, что я могу в ней выходить за пределы дома. Я часто надеваю пижаму, когда приходят гости и я готовлю. Так же езжу в поездки по лесу на багги. Ткань ниспадающая и мягкая, с мотивами лесной сказки. Время от времени я листаю книги, и у меня под рукой часто оказывается путеводитель для путешественников Better Travel от Алдиса Кушкиса, который всегда планирует наши поездки.
Илзе любит бывать в загородном доме в Лигатне, а в Ригу ездит только по необходимости, поэтому и выбирает одежду, в которой чувствует себя комфортно.
Возлюбленная Зузанса не пренебрегает антикварными рынками и секонд-хендами.
Напомним, Янис Зузанс и Илзе Гринберга вместе уже несколько лет. Впервые Зузанс появился на публике со своей новой спутницей вскоре после объявления о разводе с ныне покойной супругой Диной Зузане в 2021 году.
В браке с Диной у Яниса Зузанса родились две дочери - Элина и Кристине, которые подарили им трех внуков.
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