Чем уникален гардероб возлюбленной миллионера Яниса Зузанса?

"Хотя я освоила навыки стилиста, я поняла, что придерживаться стиля так же скучно, как следовать слову или инструкции. Мне нравится игра разнообразия, потому что любой наряд можно комбинировать по-разному. В основном я делаю покупки, когда мы с Янисом посещаем музыкальные и художественные фестивали. Я часто хожу к швее, у которой есть уникальные ткани", - рассказывает Илзе.

В повседневной жизни Илзе выбирает удобную одежду: "Каждый день я хожу либо в пижаме, либо в спортивных штанах, с волосами в пучке, без макияжа. Эта пижама шилась как домашняя одежда, но Янис и дети единогласно решили, что я могу в ней выходить за пределы дома. Я часто надеваю пижаму, когда приходят гости и я готовлю. Так же езжу в поездки по лесу на багги. Ткань ниспадающая и мягкая, с мотивами лесной сказки. Время от времени я листаю книги, и у меня под рукой часто оказывается путеводитель для путешественников Better Travel от Алдиса Кушкиса, который всегда планирует наши поездки.