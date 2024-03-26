Видео ⟩ Водитель объяснил, почему ехал в Тинужи со скоростью 240 км/ч

"Он признал вину в содеянном, сожалеет об этом. У него в прошлом было много и других нарушений. По этому поводу он заявил, что это была поездка после того, как машина была "нашпигована". Много лошадиных сил, хотели проверить. Когда они подъехали к Тинужи, пассажир якобы сказал, что ему нужно поснимать. Пассажир не смог найти свой телефон, поэтому [водитель] снимал себя", - пояснили программе сотрудники Государственной полиции.