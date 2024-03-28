Стало известно, кто активно финансирует фестиваль Лаймы Вайкуле

Латвийский миллионер Юлий Круминьш в последние годы сблизился с Лаймой Вайкуле и активно участвует в финансировании ее фестиваля, пишет Privātā Dzīve.
"Скоро мы полетим на Мальорку, где отметим ее день рождения торжеством. Скорее всего, там будет и мой друг Максим Галкин", - сказал Юлий Круминьш.
Присутствие на празднике Аллы Пугачевой он не подтвердил, но и не опроверг.
Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.
Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".
Напомним, в декабре 2023 года Юлий Круминьш отметил свое 80-летие. Торжество прошло в одном из конференц-центров Риги, и на него собралось около 300 гостей. Ведущими мероприятия выступили актер Андрис Булис и российский юморист Максим Галкин, а развлекали публику музыкальными выступлениями отечественные музыканты, такие как Инесса Галанте, Янис Стибелис, Динара Рудане, а также гости из-за границы – Boney M и ABBA ARRIVAL. Однако "гвоздем вечера" стало выступление итальянского музыканта Аль Бано.
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