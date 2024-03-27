Фото ⟩ Вайра Вике-Фрейберга награждена за вклад в членство Латвии в НАТО

Награду за вклад во вступление Латвии в НАТО передал президент Эдгар Ринкевич. В своей речи он отметил особенное значение Вайры Вике-Фрейберги на пути к вступлению в НАТО, а также в создании понимая в латвийском обществе о НАТО и усилении безопасности.

"Летом 1999 года госпожа Вике-Фрейберга стала хозяйкой Рижского замка. Это было время, когда было много неопределенности и много дел. Многое зависело от того, как президент и правительство будут позиционировать нашу страну в международном сообществе. Вике-Фрейберга довольно быстро сумела завоевать доверие союзников и убедить их в том, что мы такие же, как они, что у нас общие ценности и что страны Балтии смогут привнести что-то в коллективную безопасность, а не только брать", - отметил Ринкевич.

Он подчеркнул, что вместе с другими странами, приглашенными присоединиться к альянсу на Пражском саммите в 2002 году, Вике-Фрейберга благодаря своему образованию психолога, опыту и умению рассуждать смогла за очень короткое время развеять все сомнения и заблуждения.