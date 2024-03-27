Фото ⟩ Вайра Вике-Фрейберга награждена за вклад в членство Латвии в НАТО

В среду, 27 марта, Латвийская трансатлантическая организация (LATO) в Рижском замке вручила бывшему президенту Вайре Вике-Фрейберге новую награду за вовлечение общественности в дискуссии и повышение осведомленности о роли НАТО в латвийской и международной безопасности, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.
Награду за вклад во вступление Латвии в НАТО передал президент Эдгар Ринкевич. В своей речи он отметил особенное значение Вайры Вике-Фрейберги на пути к вступлению в НАТО, а также в создании понимая в латвийском обществе о НАТО и усилении безопасности.
"Летом 1999 года госпожа Вике-Фрейберга стала хозяйкой Рижского замка. Это было время, когда было много неопределенности и много дел. Многое зависело от того, как президент и правительство будут позиционировать нашу страну в международном сообществе. Вике-Фрейберга довольно быстро сумела завоевать доверие союзников и убедить их в том, что мы такие же, как они, что у нас общие ценности и что страны Балтии смогут привнести что-то в коллективную безопасность, а не только брать", - отметил Ринкевич.
Он подчеркнул, что вместе с другими странами, приглашенными присоединиться к альянсу на Пражском саммите в 2002 году, Вике-Фрейберга благодаря своему образованию психолога, опыту и умению рассуждать смогла за очень короткое время развеять все сомнения и заблуждения.
"Сегодня мы совершенно точно понимаем, что все эти сложные решения, которые в то время казались ужасными с точки зрения внутренней политики и общественной поддержки, были самым правильным, что мы могли сделать. Вике-Фрейберга не чуралась высказывать резкие слова не только за рубежом, но и здесь, в Латвии, призывая внести изменения в законы и сделать так, как это необходимо в долгосрочных интересах страны", - сказал президент.
Ринкевич оценил, что Вике-Фрейберга тогда воодушевила и дипломатов, руководство вооруженных сил и чиновников, которые работали над процессом интеграции в НАТО. По словам президента, "это день, когда мы говорим спасибо всем, кто в разное время и на разных должностях работал, чтобы государство стало полноценным членом НАТО".
Президент отметил, что сегодня членство в НАТО - один из гарантов безопасности Латвии и позволяет повысить обороноспособность страны. В то же время Ринкевич напомнил, что в этом году, отмечая двадцатилетие членства Латвии в НАТО и семидесятипятилетие НАТО, нужно объяснить важность НАТО нашему обществу, а также усилить нашу оборону вместе с нашими союзниками.
"Это день, когда мы напоминаем себе и обществу, что мы находимся в самой безопасной ситуации, в которой только можем оказаться - мы являемся членом как НАТО, так и Евросоюза. Мы прекрасно понимаем, что нам придется многое сделать для укрепления обороны нашего государства, потому что безопасность - это не результат, безопасность - это процесс. О безопасности, как и о независимости, нужно заботиться каждый день", - подчеркнул президент.
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