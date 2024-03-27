Ср, 27.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Главное за 27 марта ⟩ Российский дипломат покинет Латвию, план гражданской обороны Риги и прогноз погоды на Пасху

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пурвциемс
Пурвциемс Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вот и подходит к концу среда, а это означает, что до длинных пасхальных выходных остался всего один рабочий день! Середина трудовой недели выдалась богатой на события, поэтому мы отобрали самые важные новости, о которых рассказываем в ежедневной подборке от RUS TVNET - коротко о главном.

Новости Латвии:

В случае военной угрозы рижанам рекомендуется запастись питьевой водой и продуктами питания, а также подготовить место для укрытия, говорится в поддержанном сегодня Рижской думой плане гражданской обороны.

Глава МИД Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного дипломата посольства России персоной нон грата или нежелательным лицом, в связи с чем дипломату нужно будет покинуть Латвию до конца дня 10 апреля, сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел.

Несмотря на то, что Служба госдоходов (VID) уже заявила, что не констатировала нарушений в декларации мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, VID продолжает проверку соответствия доходов Элксниньша как физического лица его образу жизни, сообщила в интервью передаче LTV "Один на один" глава VID Байба Шмите-Роке.

В среду, 27 марта, Латвийская трансатлантическая организация (LATO) в Рижском замке вручила бывшему президенту Вайре Вике-Фрейберге новую награду за вовлечение общественности в дискуссии и повышение осведомленности о роли НАТО в латвийской и международной безопасности, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Оппозиционная политическая сила "Объединенный список" подала в Сейм проект решения с требованием отставки министра иностранных дел, бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Министерство обороны приглашает жителей в четверг, 28 марта, у памятника Свободы в Риге посетить праздничные мероприятия, посвященные двадцатилетию с момента вступления Латвии в НАТО - самый сильный военный альянс, сообщает Министерство обороны.

Видземский районный суд в Цесисе 26 марта прекратил процесс о применении меры принудительного воздействия к эстонскому предприятию Skinest Rail по делу о даче взятки в размере 500 000 евро бывшему руководителю Latvijas dzelzceļš Угису Магонису, подтвердили агентству LETA в суде.

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об автоперевозках, которые предусматривают введение максимального тарифа на проезд на такси из аэропорта или другого объекта транспортной инфраструктуры международного значения и возможность предоплаты за поездку.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за время существования публично приглашает на работу оперативных сотрудников, сообщили в KNAB.

В кулуарах допускается весьма высокая вероятность того, что бывший премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в связи со скандалом с частными авиарейсами может не остаться на посту министра иностранных дел, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

Сейм в среду начал заседание с минуты молчания, почтив память жертв теракта в Подмосковье, в то же время отклонив проект решения оппозиционной партии "Cтабильности!", призывавшей осудить теракт и выразить соболезнования близким погибших.

7 марта этого года в Госполицию поступила информация о том, что в Гробиньской волости Южнокурземского края в пункте сортировки мусорного полигона было найдено тело новорожденной девочки.

Температура воздуха на Пасху может повыситься до +22 градусов, прогнозируют синоптики.

За рубежом:

В Германии в среду, 27 марта, в результате аварии автобуса на шоссе недалеко от Лейпцига погибли по меньшей мере пять человек, а еще около десяти человек пострадали, сообщает AFP.

Днем в среду, 27 марта, российские войска нанесли удар по жилому микрорайону Харькова, сообщает Русская служба ВВС. Пострадали по меньшей мере 19 человек, один погиб.

​После нападения на "Крокус Сити Холл" десятки человек пропали без вести. Их имена не значатся ни в каких списках, а друзья и родственники пытаются найти их всеми возможными способами. Русская служба Би-би-си рассказывает, как люди ищут своих близких и стараются сохранять надежду даже спустя четыре дня после нападения.

По данным как предпринимательских организаций, так и банков, в Эстонии есть ряд компаний, ликвидация которых может привести к неожиданным проблемам для ничего не подозревающих людей, сообщает Rus.Postimees.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Интересное чтиво:

"Я историю Риги, наверное, знаю лучше, чем многие рижане", - говорит новая гостья передачи RUS TVNET "В чем фишка?" Юлия Чубарова. В прошлом она профессиональная спортсменка с образованием журналиста, а теперь ведет популярный блог о путешествиях. Почти 7 лет назад Юлия вышла замуж за гражданина Латвии и переехала из России. Теперь она активно учит латышский язык и планирует получать гражданство.

"Было ужасно, совершенно ужасно, шокирующе. Горстка участников, теснившихся у англиканской церкви, и против них - агрессивная толпа. И я эмоционально почувствовала, что сейчас надо сделать выбор, что я должна быть с меньшинством, иначе неправильно. Спросила, могу ли я к ним присоединиться? И так встретила совершенно замечательных людей. С ними мы потом и начали "Мозаику", вспоминает Кристине Гарина. Она не причисляет себя к ЛГБТ+, но отказалась от успешной карьеры в бизнесе ради борьбы за лучшую версию нашего общества.

Во вторник, 26 марта, был объявлен порядок выступлений в обоих полуфиналах "Евровидения".

Латвийская пловчиха Арина Байкова, которая участвовала на прошлой неделе в чемпионате России в Пензе, больше не имеет лицензии, выданной Латвийской федерацией плавания (LPF), подтвердил президент LPF Айвар Платонов.

Британский актер Роберт Паттинсон, наиболее известный по роли Эдварда Каллена в саге "Сумерки", стал отцом.

Во вторник, 26 марта, после захода солнца в гнезде орланов в Дурбе было отложено второе яйцо, передает Латвийский фонд природы (LDF).

27 марта украинская исполнительница LOBODA (Светлана Лобода) представила самую масштабную видеоработу за последние два года - клип на трек "Имя", ожидающий премьеры больше двух лет.

"В свой день рождения я буду находиться в самолете", - сказала латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью изданию Privātā Dzīve.

Кулинарный портал Tasteatlas опубликовал 17 самых вкусных холодных супов из кулинарного наследия разных народов мира. В топ вошли и две балтийские страны, причем со значительным успехом.

При мыслях о путешествии неизменно возникает множество вопросов: если планировать поездку самостоятельно, то какой транспорт выбрать, какой отель, какую страховую фирму; или вовсе проще обратиться к профессионалам, которые все за вас сделают. Эстонский эксперт по туризму с 20-летним стажем разложила все по полочкам. Об этом рассказывает Limon.ee.

Журналист телеканала TV24 Янис Лабуцс после завершения передачи высказал грубые замечания в адрес министра обороны Андриса Спрудса. Позже журналист извинился за свои высказывания.

Комиссия по этике партии "Для развития Латвии" признала действия председателя Елгавской краевой думы Мадара Ласманиса ("Для развития Латвии"), который в бюджетной комиссии во время проведения заседания трогал ноги некой женщины, неэтичными, но уйти в отставку просить не будет, рассказала член комиссии по этике "Для развития Латвии" Лорета Робежниеце.

Одежда собственного дизайна, достойные коллекционеров украшения, дорогие бренды и пара обуви из секонд-хенда - так выглядит гардероб Илзе Гринберги, любимой женщины мецената Яниса Зузанса.

Во вторник, 26 марта, определились последние три участника финального турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх