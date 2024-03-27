Главное за 27 марта ⟩ Российский дипломат покинет Латвию, план гражданской обороны Риги и прогноз погоды на Пасху

Температура воздуха на Пасху может повыситься до +22 градусов, прогнозируют синоптики.

За рубежом:

В Германии в среду, 27 марта, в результате аварии автобуса на шоссе недалеко от Лейпцига погибли по меньшей мере пять человек, а еще около десяти человек пострадали, сообщает AFP.

Днем в среду, 27 марта, российские войска нанесли удар по жилому микрорайону Харькова, сообщает Русская служба ВВС. Пострадали по меньшей мере 19 человек, один погиб.

​После нападения на "Крокус Сити Холл" десятки человек пропали без вести. Их имена не значатся ни в каких списках, а друзья и родственники пытаются найти их всеми возможными способами. Русская служба Би-би-си рассказывает, как люди ищут своих близких и стараются сохранять надежду даже спустя четыре дня после нападения.

По данным как предпринимательских организаций, так и банков, в Эстонии есть ряд компаний, ликвидация которых может привести к неожиданным проблемам для ничего не подозревающих людей, сообщает Rus.Postimees.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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