Вот и подходит к концу среда, а это означает, что до длинных пасхальных выходных остался всего один рабочий день! Середина трудовой недели выдалась богатой на события, поэтому мы отобрали самые важные новости, о которых рассказываем в ежедневной подборке от RUS TVNET - коротко о главном.
Главное за 27 марта ⟩ Российский дипломат покинет Латвию, план гражданской обороны Риги и прогноз погоды на Пасху
Новости Латвии:
В случае военной угрозы рижанам рекомендуется запастись питьевой водой и продуктами питания, а также подготовить место для укрытия, говорится в поддержанном сегодня Рижской думой плане гражданской обороны.
Глава МИД Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного дипломата посольства России персоной нон грата или нежелательным лицом, в связи с чем дипломату нужно будет покинуть Латвию до конца дня 10 апреля, сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел.
Несмотря на то, что Служба госдоходов (VID) уже заявила, что не констатировала нарушений в декларации мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, VID продолжает проверку соответствия доходов Элксниньша как физического лица его образу жизни, сообщила в интервью передаче LTV "Один на один" глава VID Байба Шмите-Роке.
В среду, 27 марта, Латвийская трансатлантическая организация (LATO) в Рижском замке вручила бывшему президенту Вайре Вике-Фрейберге новую награду за вовлечение общественности в дискуссии и повышение осведомленности о роли НАТО в латвийской и международной безопасности, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.
Оппозиционная политическая сила "Объединенный список" подала в Сейм проект решения с требованием отставки министра иностранных дел, бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
Министерство обороны приглашает жителей в четверг, 28 марта, у памятника Свободы в Риге посетить праздничные мероприятия, посвященные двадцатилетию с момента вступления Латвии в НАТО - самый сильный военный альянс, сообщает Министерство обороны.
Видземский районный суд в Цесисе 26 марта прекратил процесс о применении меры принудительного воздействия к эстонскому предприятию Skinest Rail по делу о даче взятки в размере 500 000 евро бывшему руководителю Latvijas dzelzceļš Угису Магонису, подтвердили агентству LETA в суде.
Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об автоперевозках, которые предусматривают введение максимального тарифа на проезд на такси из аэропорта или другого объекта транспортной инфраструктуры международного значения и возможность предоплаты за поездку.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за время существования публично приглашает на работу оперативных сотрудников, сообщили в KNAB.
В кулуарах допускается весьма высокая вероятность того, что бывший премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в связи со скандалом с частными авиарейсами может не остаться на посту министра иностранных дел, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.
Сейм в среду начал заседание с минуты молчания, почтив память жертв теракта в Подмосковье, в то же время отклонив проект решения оппозиционной партии "Cтабильности!", призывавшей осудить теракт и выразить соболезнования близким погибших.
7 марта этого года в Госполицию поступила информация о том, что в Гробиньской волости Южнокурземского края в пункте сортировки мусорного полигона было найдено тело новорожденной девочки.
Температура воздуха на Пасху может повыситься до +22 градусов, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В Германии в среду, 27 марта, в результате аварии автобуса на шоссе недалеко от Лейпцига погибли по меньшей мере пять человек, а еще около десяти человек пострадали, сообщает AFP.
Днем в среду, 27 марта, российские войска нанесли удар по жилому микрорайону Харькова, сообщает Русская служба ВВС. Пострадали по меньшей мере 19 человек, один погиб.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Интересное чтиво:
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