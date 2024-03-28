Фото ⟩ В Риге начали заменять таблички улицы Маскавас на Ластадияс

Рижское самоуправление изготовило первые таблички с адресами домов и названиями улиц Ластадияс и Эмилии Беньямин (бывший отрезок улицы Маскавас и бывшая улица Гоголя), сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Владельцев и управляющих зданиями на этих улицах приглашают получить новые таблички в Центре жителей районов на улице Даугавпилс, 31.
В среду, 27 марта, первые таблички с новым названием улицы были установлены возле Рижского центрального рынка и квартала Спикери.
Галерея: Замена табличек с названиями улиц в Риге
Мэр Риги Вилнис Кирсис сказал, что решение изменить названия нескольких улиц Риги, введя в городскую среду топонимы, представляющие важных для Латвии личностей или исторические имена, стало первым шагом к организации жизненного пространства вокруг нас.
"С заменой табличек улиц мы практически обустраиваем жилое пространство, и я приглашаю рижан не только заменить таблички на стенах зданий, но и ежедневно пользоваться новыми названиями улиц. Сегодня мы символически начали с первых табличек на бывшей улице Маскавас, которая сейчас и в будущем будет улицей Ластадияс, тем самым обозначив историческое название этого района", - сказал Кирсис.
"В течение двух лет Рига пыталась стереть символы, предметы и героев советской власти, оживив в Риге имена, дела и смысл наших национальных героев. Поэтому новые названия улиц, которые постепенно будут видны в городской среде с сегодняшнего дня, позволят нам напомнить и уважать тех, кто вложил свой труд и талант в построение нашего общего будущего", - сказал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Таблички с новыми названиями улиц будут изготавливаться и выдаваться поэтапно в апреле и мае этого года.
Как только новые таблички будут готовы, самоуправление отдельно проинформирует жителей с помощью СМИ и социальных сетей, а также разместив информацию на сайте самоуправления riga.lv.
Новые указатели должны быть установлены точно на тех же местах, что и указатели со старыми названиями улиц и адресами домов.
Как сообщалось, Рижская дума официально проголосовала за переименование улицы Маскавас. Теперь она будет разделена на улицу Латгалес и улицу Ластадияс.
Теперь практически вся улица Маскавас называется Латгалес, кроме небольшого начального участка от ул. 13 Января до Островного моста, который теперь носит название Ластадияс. Это делается для безопасности жителей, "чтобы экстренные службы не получали ошибочных вызовов на неактуальные адреса".
В свою очередь, улица Латгалес переименовали в честь Яниса Клидзейса - латышского писателя и поэта из Латгале, автора романа "Дитя человеческое".
Как пояснил на заседании думы вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, переименование обойдется самоуправлению примерно в 80 тысяч евро.
Также на этом заседании Рижской думы было принято решение о переименовании улицы Пушкина в улицу латвийского лингвиста Карлиса Миленбаха, улицы Тургенева в улицу латвийского художника Вильгельма Пурвитиса, улицы Лермонтова в улицу латышского поэта Вилиса Плудониса и улицы Гоголя в улицу латвийской журналистки, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин. В свою очередь, улица Ломоносова будет носить имя Валерии Сейле - первой женщины в правительстве Латвии.
Также будет принято решение о переименовании улицы Типографияс в улицу Аугуста Спариньша - военного и летчика, который участвовал в изгнании армии Бермонта из Пардаугавы.
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