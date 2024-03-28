Фото ⟩ В Риге начали заменять таблички улицы Маскавас на Ластадияс

Таблички с новыми названиями улиц будут изготавливаться и выдаваться поэтапно в апреле и мае этого года.

Как только новые таблички будут готовы, самоуправление отдельно проинформирует жителей с помощью СМИ и социальных сетей, а также разместив информацию на сайте самоуправления riga.lv.

Новые указатели должны быть установлены точно на тех же местах, что и указатели со старыми названиями улиц и адресами домов.

Как сообщалось, Рижская дума официально проголосовала за переименование улицы Маскавас. Теперь она будет разделена на улицу Латгалес и улицу Ластадияс.

Теперь практически вся улица Маскавас называется Латгалес, кроме небольшого начального участка от ул. 13 Января до Островного моста, который теперь носит название Ластадияс. Это делается для безопасности жителей, "чтобы экстренные службы не получали ошибочных вызовов на неактуальные адреса".

В свою очередь, улица Латгалес переименовали в честь Яниса Клидзейса - латышского писателя и поэта из Латгале, автора романа "Дитя человеческое".

Как пояснил на заседании думы вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, переименование обойдется самоуправлению примерно в 80 тысяч евро.

Также на этом заседании Рижской думы было принято решение о переименовании улицы Пушкина в улицу латвийского лингвиста Карлиса Миленбаха, улицы Тургенева в улицу латвийского художника Вильгельма Пурвитиса, улицы Лермонтова в улицу латышского поэта Вилиса Плудониса и улицы Гоголя в улицу латвийской журналистки, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин. В свою очередь, улица Ломоносова будет носить имя Валерии Сейле - первой женщины в правительстве Латвии.

Также будет принято решение о переименовании улицы Типографияс в улицу Аугуста Спариньша - военного и летчика, который участвовал в изгнании армии Бермонта из Пардаугавы.

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