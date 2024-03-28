Видео ⟩ На электросамокатах в центре Риги появились загадочные наклейки. Полиция дала комментарий

Видео: Наклейки на электросамокатах и ​​электромопедах

На нескольких электросамокатах и ​​мопедах общего пользования неизвестные лица разместили наклейки с текстом:

"Заблокировано! Запрещено использовать незарегистрированные электромопеды и мотоциклы. Если вы увидите один такой в движении, позвоните в полицию по номеру 110".

Портал TVNET обратился в полицию по поводу этих наклеек. В правоохранительных органах заявили, что Госполиция не предпринимала подобных действий.

Ранее сообщалось, что Рижская дума в среду, 27 марта, утвердила ограничения на скорость и парковку электрических самокатов общего пользования.

Первые ограничения скорости и парковки для электросамокатов в Риге планируется ввести с мая.

Таким образом у компаний, сдающих в аренду электросамокаты, будет достаточно времени, чтобы подготовиться к введению ограничений, а самоуправление успеет обозначить зоны, где парковка будет разрешена.

Первая зона с мая будет находиться в Старом городе. В ней установлено ограничение скорости в 20 километров в час. Кроме того, средства микромобильности впредь нельзя будет оставлять где попало, а только парковать в специально обозначенных местах.

С июня зона будет расширена до улицы Элизабетес, а со временем, если потребуется, и дальше.

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