Видео ⟩ Руководитель свингер-клуба Карина о вечеринках и интимной жизни

Руководитель свингер-клуба Sex Wife Карина откровенно рассказала о своей интимной жизни в ток-шоу Zilonis studijā. Она состоит в свободных отношениях со своим партнером и не боится говорить об этом вслух.
До того как Карина стала свингером, она долгое время была замужем. В какой-то момент вера в моногамию была потеряна: "Так происходит с большинством людей. Кроме того, статистика показывает, что большинство людей не живут в моногамных отношениях всю свою жизнь. Я могла бы сказать, что это был не тот человек".
Она считает, что количество мужчин, с которыми у нее были отношения одновременно, не имеет значения.
Есть ли у Карины отношения вне свингер-клуба? "Нет. Но ничто не высечено на камне. Как и в любых отношениях - будь то моногамные или полигамные - между партнерами существует соглашение. В свободных отношениях тоже есть пределы, но пространство, где существуют отношения, шире. Сегодня вне свингер-мероприятий этого нет, но, возможно, завтра будет", - объясняет Карина свою модель отношений.
Что касается свингерских вечеринок, то на эти мероприятия чаще всего приходят люди, которые ищут разнообразия в жизни. "Для кого-то это путешествие, для другого - свингер-вечер. Если кажется, что свингеры - это что-то очень далекое от моногамных отношений, то это не всегда так. Пары заинтересованы в том, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Это могут быть разные вещички, или новые позы или, например, заняться сексом друг с другом на глазах у других. Это вещи, которые можно реализовать на такой вечеринке", - говорит руководитель свингер-клуба.
Карина не скрывает, что на свингерские мероприятия приходят и пары, состоящие в длительных отношениях, и во время мероприятия наслаждаются только друг другом.
На вопрос, допускает ли она сама мысль о том, что в какой-то момент жизни станет сторонницей моногамии, Карина отвечает: "Когда дело касается отношений, есть "розовый" период.
На данный момент я нахожусь во втором браке. Это свободные отношения. Но я верю, что эти отношения продлятся всю жизнь. Мы сейчас смешиваем темы - что долгосрочно, что моногамно.
Как моногамные отношения могут быть долгосрочными, так и полигамные", -говорит Карина. То, что работает для одной пары, не всегда может работать для другой, считает она.
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