Видео ⟩ Руководитель свингер-клуба Карина о вечеринках и интимной жизни

​До того как Карина стала свингером, она долгое время была замужем. В какой-то момент вера в моногамию была потеряна: "Так происходит с большинством людей. Кроме того, статистика показывает, что большинство людей не живут в моногамных отношениях всю свою жизнь. Я могла бы сказать, что это был не тот человек".

Она считает, что количество мужчин, с которыми у нее были отношения одновременно, не имеет значения.

Есть ли у Карины отношения вне свингер-клуба? "Нет. Но ничто не высечено на камне. Как и в любых отношениях - будь то моногамные или полигамные - между партнерами существует соглашение. В свободных отношениях тоже есть пределы, но пространство, где существуют отношения, шире. Сегодня вне свингер-мероприятий этого нет, но, возможно, завтра будет", - объясняет Карина свою модель отношений.