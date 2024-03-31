Польский священник прокомментировал загадочную смерть юноши в приходском доме

После трагедии подозреваемый священник, в комнате которого был найден молодой человек, был задержан, но затем освобожден.

Присутствовавшие на богослужении говорят, что другой священник, проводивший воскресную службу, произнес трогательные слова.

Он также сказал: "Я хотел бы сказать: "Боже мой, неужели ты забыл нас? Вы, должно быть, читали разные вещи. Я расскажу вам, что я видел и слышал от полиции".

Я не знаю имени погибшего молодого человека, не знаю, сколько ему лет, потому что не видел документов", - сказал священник.

Он также заявил, что мужчину не убивали. Напоследок приходской священник "просил у верующих прощения и молитв".

Подозреваемый священник не признал себя виновным и отказался давать показания. Его обвинили в хранении наркотиков и отстранили от служб.

Следователи все еще ждут результатов вскрытия, которое позволит установить смерть молодого человека.

Уже сообщалось, что молодой человек Кристан К. проживал в здании церкви, где его нашли мертвым. По информации местных СМИ, ему было около 20 лет.

Молодой человек, умерший в квартире священника, был мирянином. Какими были его отношения со священником и что произошло в квартире, неизвестно.

Недалеко от реки, которая находится у приходского дома, полицейская собака нашла загадочные бутылки, которые были переданы следователям.

Из квартиры священника изъяли зеленые мешки, которые будут проверены.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!