За прошлый год 39 лиц обвинили в преступлениях против безопасности Латвии

Чаще всего к уголовной ответственности привлекаются лица, оправдывающие геноцид, преступления против человечности, преступления против мира и военные преступления, разжигающие национальную, этническую и расовую ненависть, нарушающие санкции, занимающиеся шпионажем, создающие преступную организацию с целью совершения особо тяжких преступлений против человечности или мира, военных преступлений, геноцида или особо тяжких преступлений против государства.

Неспровоцированная военная агрессия России против Украины продолжается уже более двух лет. Война в Украине, несомненно, продолжает оказывать негативное влияние и на Латвию.

"За эти два года страна вступила в борьбу, которую она не считала достаточно важной более чем 30 лет после восстановления независимости. Мы гораздо серьезнее подходим к укреплению внутренней и внешней безопасности страны и готовы жестко противостоять угрозам этой безопасности", - сказал генеральный прокурор Юрис Стуканс.

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