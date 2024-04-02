Фото, Видео ⟩ На улицах Риги замечена эксклюзивная модель Lamborghini

В социальной сети TikTok появилось несколько видеороликов, на которых видно, как по улицам Риги передвигается автомашина Lamborghini Huracan Sterrato.

Данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) показывают, что автомобиль был зарегистрирован в Латвии только 27 марта.

По данным CSDD, мощность двигателя автомобиля составляет около 600 лошадиных сил. При этом расход топлива в городе достигает 24 литров на 100 км, а за городом - 14,9 литра.

Стоимость такого автомобиля - как минимум 250 тысяч евро.

Уже сообщалось, что совсем недавно в Латвии был замечен Ferrari SF90 Stradale стоимостью полмиллиона.

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