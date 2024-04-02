Рижская дума выделит более 10 гектаров под футбольный стадион на Луцавсале

Сегодня комитет городской собственности Рижской думы одобрил передачу земли в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола (ЛФФ). Земля будет использоваться до тех пор, пока недвижимость не понадобится самоуправлению для обеспечения его функций, но не более пяти лет.

В течение пяти лет ЛФФ должна будет разработать документацию для строительства стадиона, а самоуправление - принять решение о дальнейшем использовании земли, например, отчуждении ее в пользу федерации.

Как заявил на заседании комитета депутат Каспар Спунде, строительство стадиона и новой улицы, проходящей через Козью отмель, затронет некоторые огороды, которые придется убрать. Поэтому муниципалитет должен будет предложить жителям другие участки, на которых они смогут разбить огороды.

Несколько депутатов задались вопросом, является ли Луцавсала самым подходящим местом для строительства стадиона. По их мнению, стадион, как и хоккейная арена в Сканстес, должен быть построен на окраине Риги, чтобы дать возможность району развиваться. Однако на Луцавсале возможности для развития ограничены, поскольку это остров.