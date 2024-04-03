ВИДЕО ⟩ Погоня, достойная вестерна. Как конная полиция задерживает нарушителя

Конное подразделение полиции Альбукерке (США) использовало свои "лошадиные силы" для задержания воришки. Это был настоящий вестерн.
Злоумышленник украл товары в магазине на сумму 230 долларов и попытался бежать. Имей он дело с пешим полицейским патрулем, возможно, это бы и удалось. Но конная полиция - совсем другое дело.
Лошадь догнала 30-летнего мужчину за считаные секунды.
"Это был не я", - кричит мужчина, пытаясь уйти от лошади и полицейского на другой стороне улицы, застопорив движение.
К конной полиции присоединяются другие блюстители порядка, и вор оказывается в окружении и в наручниках.
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