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ВИДЕО ⟩ Погоня, достойная вестерна. Как конная полиция задерживает нарушителя

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Facebook" video.

Конное подразделение полиции Альбукерке (США) использовало свои "лошадиные силы" для задержания воришки. Это был настоящий вестерн. 

Злоумышленник украл товары в магазине на сумму 230 долларов и попытался бежать. Имей он дело с пешим полицейским патрулем, возможно, это бы и удалось. Но конная полиция - совсем другое дело.

Лошадь догнала 30-летнего мужчину за считаные секунды.

"Это был не я", - кричит мужчина, пытаясь уйти от лошади и полицейского на другой стороне улицы, застопорив движение.

К конной полиции присоединяются другие блюстители порядка, и вор оказывается в окружении и в наручниках.

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