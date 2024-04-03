ВИДЕО ⟩ Погоня, достойная вестерна. Как конная полиция задерживает нарушителя

Злоумышленник украл товары в магазине на сумму 230 долларов и попытался бежать. Имей он дело с пешим полицейским патрулем, возможно, это бы и удалось. Но конная полиция - совсем другое дело.



Лошадь догнала 30-летнего мужчину за считаные секунды.

"Это был не я", - кричит мужчина, пытаясь уйти от лошади и полицейского на другой стороне улицы, застопорив движение.

К конной полиции присоединяются другие блюстители порядка, и вор оказывается в окружении и в наручниках.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!