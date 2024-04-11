Красивый, атлетичный и интеллигентный студент Техасского медицинского университета Марк Килрой был сыном мечты каждого родителя. Был март 1989 года, приближался его выпускной, и на весенних каникулах он поехал в Мексику, чтобы провести время с тремя лучшими друзьями. Там он внезапно пропал. Полиции потребовался месяц, чтобы на ранчо неподалеку от города Матаморос наконец найти до неузнаваемости изуродованное тело Килроя. Его пытали, изнасиловали, изуродовали и убили местные сатанисты - торговцы наркотиками. Его ноги были отрублены мачете, позвоночник вытащен, а мозги сварены в котле. Все это для того, чтобы заполучить благосклонность богов и удачу в торговле наркотиками.