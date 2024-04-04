Эстонская православная церковь Московского патриархата снова пытается усидеть на двух стульях

"Мы позвали епископа православной церкви, входящей в подчинение Москвы, завтра в министерство. Мы ждем их позицию, выслушаем, что они нам скажут и тогда примем решение о своих дальнейших действиях. Мы не станем, как и раньше, озвучивать заранее свои ожидания. Мы выслушаем, что они скажут, и поймем их отношение", - отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Беседа сегодня началась в 11 утра и длилась более полутора часов. С визитом в МВД приехали все три действующих архиерея ЭПЦ МП: епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Маардуский Сергий и недавно возведенный в сан епископа Тартуского Даниил (Леписк). Именно он согласился дать нам интервью от имени церкви.

По словам Даниила, Министерство внутренних дел не будет делать ЭПЦ МП предписаний. Проведенная сегодня беседа прошла в теплой конструктивной обстановке. Епископ Даниил подтвердил, что "приглашение на беседу" было связано с документом, принятым на съезде ВРНС, где была объявлена "священная война".