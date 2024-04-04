США хотят ввести для Луны собственную систему отсчета времени

НАСА — не единственная организация, которая хочет ввести лунное время. Европейское космическое агентство тоже занимается разработкой своей системы отсчета времени.

Так что по поводу нового времени еще придется договариваться и создавать координирующую организацию, функции которой в настоящее время выполняет Международное бюро мер и весов.

К примеру, на МКС сейчас с общего согласия используется Всемирное координированное время (UTC), поскольку станция находится на низкой орбите.

Еще один вопрос, требующий согласования — с какого момента следует вводить новое времяисчисление, и как далеко оно должно распространяться.

США хотели бы ввести CLT к 2026 году, ко времени запланированного пилотируемого полета на Луну.

Миссия «Артемида-3» обещает стать первой высадкой на лунную поверхность со времен миссии «Аполлон-17» 1972 года. Предполагается высадить команду астронавтов у южного полюса Луны, где, как считается, имеются большие запасы замерзшей воды в кратерах, куда никогда не проникает солнечный свет.

Для успеха этой миссии понадобится предельно точная планировка вплоть до наносекунд, поскольку любое отклонение может отправить космический аппарат на неверную орбиту.

Кроме того, «Артемида-3» — это лишь одна из многочисленных запланированных государственных и частных экспедиций к Луне. И если между этими экспедициями не будет должной координации по времени, это может привести к серьезным проблемам в пересылке данных и поддержании связи между космическими аппаратами, спутниками и Землей.

Фото: BBC

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Фото: BBC