Фото Пункты мобильности в Риге: кто будет ими пользоваться

Из Болдераи в центр за 20 минут на электричке. Или из центра до Шкиротавы, а дальше - на электросамокате или троллейбусе, которые ждут прямо у станции. Ради новой возможности передвижения в Риге строят пункты мобильности. TVNET+ выяснил, что это такое, как они устроены, будут ли полезны и что может получиться в итоге.