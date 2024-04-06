Сонный и пасмурный выходной подходит к концу. День принес немало важных и интересных новостей, у которых мы рассказываем в традиционной ежедневной подборке - коротко о главном от RUS TVNET за субботу, 6 апреля.
Главное за 6 апреля ⟩ Признание обвиняемого в шпионаже таксиста, прорыв дамбы в России и трагический пожар в Veselības centrs 4
Новости Латвии:
Таксист Сергей Сидоров, обвиняемый в шпионаже в пользу России, фотографировал автомобили строителей, которые участвовали в сносе памятника советской армии в Пардаугаве, и рассказывал о планах взорвать полигон дронов в Баложи, свидетельствует обвинительное заключение прокуратуры.
Во второй половине дня в субботу в Стопиньской волости Ропажского края произошел пожар, к тушению которого привлечены масштабные силы, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе (VUGD).
Для того, чтобы создать подъезд к новому магазину Depo, в Риге перестроят перекресток улицы Лиелирбес и Улманя гатве, сообщает агентство LETA.
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Таллинне выросли, а в Риге и Вильнюсе наблюдались незначительные изменения, свидетельствуют данные агентства LЕТА.
Пожарные в Латгальском предместье Риги всю ночь пытались потушить опасный пожар в филиале "Диагностический центр" Veselības centrs 4. Хотя персонал и посетители здания не пострадали, в пожаре погиб человек, работавший в подвале здания, сообщает Degpunktā.
Руководство Латвийского национального симфонического оркестра (LNSO) получило анонимную жалобу о возможном случае домогательств в оркестре, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) "Панорама".
В программу Zebra поступило видео, на котором видно, как мужчина на электросамокате пересекает пешеходный переход в Риге, на пересечении улиц Сенчу и Миера. Все было бы хорошо, если бы на середине перехода с самоката не упал маленький ребенок, который ехал на нем вместе с мужчиной.
Первые два вагона для пассажирского поезда Škoda эстонского предприятия Elron вечером в пятницу, 5 апреля, отправились с завода в Остраве (Чехия) на трейлере по шоссе в Ригу, где будет окончательно собран предназначенный для Эстонии состав.
Как свидетельствует опрос банка Citadele, более половины или 42% получателей компенсацию ипотечных платежей планируют направить полученные средства на выплату кредита за квартиру. 27% опрошенных используют компенсацию для бытовых трат, а 19% - направят на создание накоплений.
За рубежом:
В российском городе Орск Оренбургской области прорвало защитную дамбу на реке Урал, из затопленной зоны города эвакуировано более 1100 человек, в том числе 331 ребенок сообщили в субботу, 6 апреля, в российском МЧС.
Полиция Нидерландов в субботу задержала шведскую климатическую активистку Грету Тунберг. Это произошло после того, как, протестуя против субсидий на топливо, активисты недалеко от Гааги заблокировали важное шоссе.
В Украине вступил в силу закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, Минобороны получит доступ к данным граждан из разных реестров. Многие критикуют эти меры. DW выяснила, что это даст стране.
В российских СМИ неоднократно распространялась ложь о том, что президент Украины Владимир Зеленский или его семья во время войны покупают дорогую недвижимость. В конце марта якобы британский новостной портал утверждал, что Зеленский за 20 миллионов фунтов приобрел усадьбу британской королевской семьи в Корнуолле. Добралась эта новость и до Латвии, и в Facebook ей поделились более 200 человек. Однако все это - неправда, и источник лжи The London Crier, возможно, является замаскированным российским пропагандистским порталом.
Имена более 50 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года, удалось установить Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «иноагентом») и командой волонтеров на основе открытых источников. По меньшей мере 43% не были связаны с армией на момент начала вторжения в Украину. Но скорее всего, реальная доля уехавших на фронт «с гражданки» может достигать 70% от всех боевых потерь российской стороны.
Нехватка солдат в украинских частях, сражающихся на фронте, уже опасно велика. Это самый важный вывод, сделанный Postimees, после встреч с украинскими бригадами.
Власти Чечни приняли решение ограничить темп воспроизведения всех музыкальных, вокальных и хореографических произведений в республике рамками от 80 до 116 ударов в минуту (BPM), пишет "Медуза" со ссылкой на "Грозный-информ" и министерство культуры Чечни.
Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны Украины сообщило в субботу, 6 апреля, что в Ростовской области на юге России взорван нефтепровод.
Интересное чтиво:
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