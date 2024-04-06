Главное за 6 апреля ⟩ Признание обвиняемого в шпионаже таксиста, прорыв дамбы в России и трагический пожар в Veselības centrs 4

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"У меня новые отношения, и я их не скрываю", - признается латвийская певица, скрипачка и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк. Правда, ее состоятельный возлюбленный не хочет представать перед камерой и не дает совместных интервью, но они живут вместе уже год.

В 1991 году 63-летний фермер из Румынии Василе Горгос пошел на рынок, откуда не вернулся, что заставило его семью поверить, что он умер по дороге. Через 30 лет, когда семья уже давно смирилась с тем, что Василе они больше никогда не увидят, он взял и появился на пороге их дома. В той же одежде, что и в момент исчезновения...

В марте 2024 года в соцсетях завирусился мем про енота, который танцует в кружочке под песню "Педро". Откуда он взялся и что это за песня, которую невозможно стереть из памяти?

Длинные ноги - мечта многих женщин. Однако женщина, которая уже четыре года удерживает рекорд Гиннесса по самым длинным ногам в мире, не чувствует себя такой уж счастливой, пишет портал LadBible.

Уже совсем скоро, с 8 по 11 апреля, уже в 38-й раз пройдет Рижская неделя моды или Riga Fashion Week. Она завершится традиционным афтерпати, которые, как всегда, собирает гурманов моды. В ожидании одного из важнейших событий моды предлагаем вернуться в прошлые годы и вспомнить самые яркие моменты и личностей!

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