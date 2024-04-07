Рижский зоопарк продает 19 павлинов

"Рижский национальный зоологический сад" продает на аукционе 19 индийских павлинов (Pavo cristatus), сообщается на сайте VAS Valsts nekustamie īpašumi.
Начальная цена одного павлина составляет 72,6 евро, включая 21%-ный налог на добавленную стоимость.
На аукцион выставлены три самца и две самки, вылупившиеся 18 апреля 2022 года, три самца и три самки, вылупившиеся 24 мая 2021 года, три самца, вылупившиеся 3 августа 2020 года, и один самец и четыре самки, вылупившиеся 26 июля 2018 года.
Аукцион действителен до 19 апреля или до момента, когда будут поданы заявки на всех птиц.
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