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Рижский зоопарк продает 19 павлинов

rus.tvnet.lv/LETA
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Павлин. Иллюстративное фото
Павлин. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

"Рижский национальный зоологический сад" продает на аукционе 19 индийских павлинов (Pavo cristatus), сообщается на сайте VAS Valsts nekustamie īpašumi.

Начальная цена одного павлина составляет 72,6 евро, включая 21%-ный налог на добавленную стоимость.

На аукцион выставлены три самца и две самки, вылупившиеся 18 апреля 2022 года, три самца и три самки, вылупившиеся 24 мая 2021 года, три самца, вылупившиеся 3 августа 2020 года, и один самец и четыре самки, вылупившиеся 26 июля 2018 года.

Аукцион действителен до 19 апреля или до момента, когда будут поданы заявки на всех птиц.

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