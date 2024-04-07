Рижский зоопарк продает 19 павлинов

На аукцион выставлены три самца и две самки, вылупившиеся 18 апреля 2022 года, три самца и три самки, вылупившиеся 24 мая 2021 года, три самца, вылупившиеся 3 августа 2020 года, и один самец и четыре самки, вылупившиеся 26 июля 2018 года.