В Латвии стали чаще пропадать люди? Полиция объясняет

Из этих полутора тысяч примерно 150 человек все еще находятся в розыске - это граждане Латвии, находящиеся в Латвии или за ее пределами, или иностранцы, пропавшие в Латвии, сообщает Государственная полиция .

"Информация о пропавших людях поступает почти каждый день, и почти каждый день кого-то находят. Поэтому количество пропавших людей постоянно меняется, но каждый год оно очень похоже. Следует также отметить, что несколько молодых людей пропадают несколько раз в год, и в результате мы ищем их каждый раз. Каждый год мы ищем грибников и сборщиков ягод. Следует отметить, что в общее число входят не пропавшие без вести, а количество раз, когда человек пропадал без вести", - поясняют в полиции.