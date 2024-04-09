В Латвии стали чаще пропадать люди? Полиция объясняет

Полиция говорит, что к ним поступают вопросы от жителей - стало ли пропадать больше людей в последнее время? Ответ, по словам представителей правоохранительных органов, отрицательный, сообщает TV3 Ziņas.
В 2023 году пропавшие без вести лица объявлялись в розыск 1550 раз, как и в предыдущие годы.
Из этих полутора тысяч примерно 150 человек все еще находятся в розыске - это граждане Латвии, находящиеся в Латвии или за ее пределами, или иностранцы, пропавшие в Латвии, сообщает Государственная полиция.
"Информация о пропавших людях поступает почти каждый день, и почти каждый день кого-то находят. Поэтому количество пропавших людей постоянно меняется, но каждый год оно очень похоже. Следует также отметить, что несколько молодых людей пропадают несколько раз в год, и в результате мы ищем их каждый раз. Каждый год мы ищем грибников и сборщиков ягод. Следует отметить, что в общее число входят не пропавшие без вести, а количество раз, когда человек пропадал без вести", - поясняют в полиции.
Причины исчезновения различные - взрослые люди стремятся уехать за границу или скрыться здесь, в Латвии, пытаясь уйти от бытовых проблем или надеясь решить их таким образом.
Также известны случаи, когда пропавшие люди сами обращаются в полицию, прося не раскрывать свое местонахождение близким, а давая понять, что с ними все в порядке и что это их решение покинуть родных.
С другой стороны, подростки, уходящие из дома, чаще всего хотят насладиться свободой, поясняют в полиции.
"Еще одно объяснение, почему может показаться, что люди пропадают чаще, состоит в том, что большинство жителей являются активными пользователями социальных сетей и просто чаще замечают такой контент, обращают на него внимание", - отметили в полиции.
Как сообщает Госполиция, в субботу, 6 апреля, исполнилось шесть лет с момента создания страницы Valsts policija meklē в социальной сети Facebook, и за эти шесть лет с помощью граждан было найдено бесчисленное количество пропавших людей.
Публикация информации в социальных сетях - лишь один из инструментов поисков человека, но замечено, что именно после обнародования информации пропавшие молодые люди сами возвращаются домой или благодаря помощи жителей удается выяснить их местонахождение.
Правоохранители напоминают, что если установлено, что близкий человек пропал без вести, то не обязательно ждать определенное количество часов, чтобы обратиться в полицию.
В таких случаях следует пойти в ближайшее отделение полиции с фотографией и сообщить о пропавшем человеке.
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