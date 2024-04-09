История с Ласманисом продолжается: замешанная в скандале женщина обратилась в Госполицию

Хотя Ласманис утверждал, что на видео попала нога его жены, есть и другие предположения.

Например, скандальный экс-политик Алдис Гобземс, который проживает в Испании, на своей странице в Instagram выдвинул версию о том, что это нога руководителя местного похоронного бюро Likteņsvece Уны Аузини.

Журнал Kas Jauns связался с Уной. Предприниматель заявила, что ее втянули в скандал, к которому она не имеет никакого отношения. Она занимается похоронным бизнесом уже 25 лет и считает, что о ней заговорили из-за того, что конкуренты завидуют ее ведению бизнеса.

"Тому, кто заказал эту публикацию, очевидно, присуща личная заинтересованность, высокие амбиции, но низкий уровень интеллекта. Мы живем в XXI веке, когда свобода слова имеет силу, когда каждый человек, скрываясь за каким-то ником, создавая фейковые профили, может излить свою желчь любым способом и остаться безнаказанным.