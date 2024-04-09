История с Ласманисом продолжается: замешанная в скандале женщина обратилась в Госполицию

На прошлой неделе о своей отставке заявил председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис, оказавшийся в центре громкого скандала. До сих пор существуют разные версии того, кто эта женщина, ногу которой видели в машине Ласманиса во время прямой трансляции с заседания комиссии.
Хотя Ласманис утверждал, что на видео попала нога его жены, есть и другие предположения.
Например, скандальный экс-политик Алдис Гобземс, который проживает в Испании, на своей странице в Instagram выдвинул версию о том, что это нога руководителя местного похоронного бюро Likteņsvece Уны Аузини.
Журнал Kas Jauns связался с Уной. Предприниматель заявила, что ее втянули в скандал, к которому она не имеет никакого отношения. Она занимается похоронным бизнесом уже 25 лет и считает, что о ней заговорили из-за того, что конкуренты завидуют ее ведению бизнеса.
"Тому, кто заказал эту публикацию, очевидно, присуща личная заинтересованность, высокие амбиции, но низкий уровень интеллекта. Мы живем в XXI веке, когда свобода слова имеет силу, когда каждый человек, скрываясь за каким-то ником, создавая фейковые профили, может излить свою желчь любым способом и остаться безнаказанным.
Но самое важное во всем этом - осознавать, что ничто, абсолютно никакие поступки и действия, направленные на причинение вреда, разрушение и подрыв, не останутся безнаказанными..." - заявила Аузиня, отказавшись от дальнейших комментариев.
После публикации Гобземса на своей странице в Facebook она резко высказалась и попросила удалить опубликованную информацию.
Она сказала, что в полицию было подано "заявление об угрозах и умышленном распространении ложных заявлений в средствах массовой информации, в связи с чем проводится проверка", и что дальнейших комментариев не будет.
Уже сообщалось, что коллеги Ласманиса сомневаются в том, что на видео попала нога его супруги.
Вскоре после того, как кадры стали достоянием общественности, люди начали пародировать увиденное.
На прошлой неделе, 3 апреля, Ласманис объявил о своей отставке с поста мэра Елгавской краевой думы.
Apollo.lv уже писал, что самым громким скандалом последнего времени стало видео, на котором Ласманис уделил внимание женским ногам во время дистанционного заседания бюджетной комиссии.
Видео с заседания комиссии:
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