Комиссия Сейма поддержала ограничения на продажу алкоголя. В частности, планируется сократить время, когда разрешено продавать алкоголь, а также поднять разрешенный возраст. Это, разумеется, вызвало сильную реакцию комментаторов в социальных сетях, в основном негативную. Да и я, признаться, сел писать текст в защиту прежних правил. Но чем дольше я изучал вопрос, тем сложнее это становилось делать...
Липину интересно ⟩ Новые ограничения на продажу алкоголя в Латвии - это дурацкое решение. Или все-таки нет?
Давайте в начале проговорим очевидное. Алкоголь - вреден вашему здоровью! Трезвый человек здоровее пьяного, причем это относится и к физическому, и к психологическому здоровью. По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ) - более 3 миллионов людей каждый год умирает из-за употребления алкоголя.
Так что бороться с употреблением алкоголя надо. Но есть эффективная и неэффективная борьба за здоровье людей. И моя изначальная негативная реакция на решение комиссии Сейма была связана именно с тем, что методы, избранные слугами народа, выглядели не самыми работающими.
В деталях. По новым правилам (которые еще в силу не вступили, за них нужно будет голосовать Сейму), планируется, что алкоголь с понедельника по субботу можно будет продавать с 10 утра до 8 вечера, а по воскресеньям - с 10 утра до 6 вечера.
А до этого комиссия уже одобрила предложение, согласно которому будет запрещена продажа алкогольных напитков лицам, не достигшим 20-летнего возраста. В настоящее время алкоголь могут покупать лица, достигшие 18 лет.
Это практически копия ограничений, которые у себя ввела Литва еще с 2018 года. Правда, там алкоголь по воскресеньям не продается аж с 15 часов. Но, судя по всему, именно Литва стала примером для латвийских депутатов.
Вопрос взросления
В мае 2017 года ВОЗ объявила, что Литва является самой пьющей страной в мире. Было очевидно, что нужно действовать. И литовский парламент принял ряд ограничений относительно алкоголя, в частности, уже упомянутые ограничения на время продажи и возраст, с которого можно покупать алкоголь.
Сработало ли эти решения? Официальные данные говорят, что безусловно - да.
Как мы видим, в Литве действительно существенно упали показатели употребления алкоголя - небольшая горка в 2021 году, скорее всего, объяснима Covid-пандемией.
Но, погодите, ограничения были приняты в 2018 году, а резкое снижение идет аж с 2016-го! Что-то тут не так, верно?
Да, Литва не ограничилась одним только временем продажи и возрастом покупателей. И мы об этом поговорим ниже. Кроме того, важно отметить, что снижение употребление алкоголя - это общеевропейский тренд.
Today, we are publishing a summary of the key findings on underage drinking from the latest ESPAD Survey showing positive trends are continuing across the EU: less alcohol consumption, less binge drinking & fewer 15-16-year-olds reporting drunkenness https://t.co/5hzZicjMqT pic.twitter.com/E5fFSWw6VK— spiritsEUROPE (@spiritsEUROPE) March 31, 2021
Получается, что ограничение возраста употребления алкоголя ни на что не влияет? В самом деле, что за глупость. В 18 лет можно: создавать семью, водить машину, платить налоги (даже не можно, а нужно). В конце концов, в 18 лет можно записаться в армию. А вот купить пиво ил сидр - нет. Глупость же какая-то...
Так я и думал, пока не стал изучать проблему глубже. И оказалось, что я совсем не прав. Многочисленные исследования показывают, что возраст употребления алкоголя напрямую влияет на привычки и здоровье в будущем. И, да разница между 18 и 20 годами очень заметна.
Так американское исследование 2016 года показало, что покупающие алкоголь с 18 лет с большей вероятностью подвержены заболеваниям печени, раку и злоупотреблению алкоголем во взрослом возрасте.
Схожие результаты были и у исследования 2022 года, где сравнивались Австрия и США. Справедливости ради, в Австрии алкоголь разрешено покупать с 16 лет, но тем не менее, тенденция видна - чем раньше начинаешь пить, тем хуже последствия.
Статья 2016 года сравнивает США и всю Европу, в целом. И приходит к тому же выводу - чем позже начинаешь пить, тем лучше.
И, да, речь идет именно о разрешенном возрасте покупки алкоголя, а не просто употребления. Так что все разговоры про "друг/брат/случайный прохожий купит" - идут мимо. Как бы это ни казалось контринтуитивно, но научные исследования убедительно доказывают, ограничения на разрешенный возраст покупки алкоголя действительно работают.
И, забегая вперед - про связь употребления алкоголя и времени его продажи исследований меньше. Но, если коротко, со всей однозначностью сказать сложно, однако связь между временем продажи алкоголя и его употреблением наблюдается. В частности, такая связь наблюдалась в Южной Корее, Бразилии и Швеции.
Не все так просто
Так что же, мы можем просто порадоваться, что Сейм принял здравое и научно обоснованное решение? В целом, наверное, даже да. Но, на самом деле, ограничением легального возраста покупки алкоголя и времени продажи, дело, простите за тавтологию, не ограничивается.
Говоря выше про Литву, я уже упомянул, что их методы были шире, чем один законопроект. В частности, есть еще два рычага, на которые можно списать явное "отрезвление" Литвы: повышение цен на алкоголь и запрет рекламы алкоголя.
И вот с этими двумя пунктами в Латвии проблема.
Ну, да, с 1 марта 2024 года вырос акциз на алкоголь. Звучало красиво - повышение ставки акцизного налога на пиво с нынешних 8,2 евро за каждый процент от объема абсолютного спирта на 100 литров до девяти евро в 2024 году, 9,8 евро в 2025 году и 10,8 евро в 2026 году.
Но по факту, с 1 марта бутылка пива стала стоить дороже на 2 цента. Более крепкие напитки чуть сильнее выросли в цене, но все равно - не выше 47 центов за бутылку водки.
Возвращаемся в Литву 2018 года. Как сообщает "Новая газета. Балтия", в 2017 году крепкий алкоголь подорожал на 5,7 %, вино на 7,4 % , пиво на 25,9 %. В дальнейшем цены росли по 0,4-4,7% в год, примерно так же, как цены на коммунальные услуги.
Разница куда как более заметна, чем два цента, не правда ли?
Что касается рекламы, то все еще хуже. В Литве было запрещена реклама алкоголя в СМИ, интернете и даже на улицах - не считая логотипов на стаканчиках, холодильниках или зонтах в летних кафе.
В Латвии же еще пять лет назад об этом говорили. Но воз и ныне там. Сейчас обсуждаются возможные ограничения рекламы скидок на алкоголь. Опять-таки, оцените разницу.
В общем, борьба с алкоголизмом не состоит в паре ограничений. Это целая цепь решений и последовательных действий. В той же Литве было введено еще несколько ограничений и запретов, ну, скажем, в 2016 году был принят запрет на продажу алкоголя на заправках.
Напомню, в Литве употребление алкоголя начало снижаться до введенных ограничений на возраст и время продажи. А какая тенденция в Латвии?
Как видно, не считая легкого спада в 2022 году (в пандемию пить было проще) - то пока Литва стремительно трезвеет, Латвия постепенно и уверенно пьянеет.
Любая борьба с алкоголизмом в Латвии - это хорошо. Но есть ощущение, что только ограничений на время продажи и возраст покупателей может не хватить.
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