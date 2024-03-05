Инфографика ⟩ Как с 1 марта вырастут цены на алкоголь, табак и лимонады?

Акцизный налог – это специфические поборы, которыми облагаются товары, наносящие вред окружающей среде и человеку. Цель – ограничить потребление вредностей, а главное - пополнить казну.

C 1 марта 2024 года произошло очередное изменение ставок. СГД сообщает, как это может отразиться на цены на товары в магазинах.

Табак и электронные сигареты

Фото: Rus TVNET

Повышение ставки акцизного налога может повлиять на розничные цены табачных изделий и альтернативных им продуктов (жидкостей для электронных сигарет и табачных заменителей) следующим образом:

Сигареты (в пачке 20 шт., цена 4,30 евро) + 0,49 евро (включая НДС);

Сигары и сигариллы (упаковка 10 шт.) + 0,46 евро (включая НДС);

Курительный табак (40 грамм за пачку) + 0,67 евро (включая НДС);

Нагреваемый табак (5,4 грамма в пачке) + 0,22 евро (включая НДС):

Электронные курительные устройства (заправленные, например, 2 миллилитрами жидкости для электронных сигарет) + 0,10 евро (включая НДС);

Табакозаменители (например, одна упаковка никотиновых подушечек весом 14 граммов) + 0,30 евро (включая НДС).

Алкогольные напитки

Фото: Rus TVNET

Повышение ставки акциза может повлиять на розничную цену алкогольной продукции следующим образом:

Пиво (крепостью 4,8% и в упаковке 0,5 л) + 0,02 евро (включая НДС);

Вино (в упаковке 0,75 л) + 0,10 евро (включая НДС);

Водка (крепостью 40% и фасовкой 0,7 л) + 0,47 евро (включая НДС).

Также на 0,13 евро за 1 литр может увеличиться цена на вермуты с содержанием спирта до 15%, а на крепленые вина от 15% до 22% – на 0,22 евро.

Лимонады

С 1 марта 2024 года также изменились ставки акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара от 8 граммов (включительно) на 100 миллилитров и энергетические напитки. Цена за литр может вырасти на 0,04 евро.

Фото: Rus TVNET

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