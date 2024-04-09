Не позже 20 часов: комиссия Сейма поддержала значительные ограничения на продажу алкоголя

Ограничения на часы продажи алкоголя не будут напрямую привязаны к рабочим, выходным или праздничным дням, так как это усложнило бы регулирование. Это означает, что, например, в праздник 1 мая, который выпадает на будний день, алкоголь можно будет продавать до 20:00.

В настоящее время алкоголь в Латвии продается в розницу с 8 утра до 10 вечера во все дни недели.

Комиссия уже одобрила предложение, согласно которому будет запрещена продажа алкогольных напитков лицам, не достигшим 20-летнего возраста. В настоящее время алкоголь могут покупать лица, достигшие 18 лет.

В то же время комиссия поддержала предложение, предусматривающее исключения, чтобы не ограничивать возможности работы взрослых в секторе питания и общественного питания и не затрагивать практическую часть программы профессионального образования, где среди прочего учащемуся могут поручить задания, связанные с оборотом алкогольных напитков.

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