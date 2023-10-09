Алкоголь, сигареты и не только: с 2024 года Латвия начнет повышать акцизный налог

Ставку акцизного налога на сигары и сигариллы ежегодно планируется поднимать в среднем на 23,8%. Таким образом, достигнув в 2026 году ставки акцизного налога в размере 240 евро за 1000 штук, ставка акцизного налога за один грамм табака составит примерно 0,08 евро.

На курительный табак (мелко нарезанный табак и другой курительный табак) и табачные листья ставку акцизного налога предполагается поднимать ежегодно на 10%, достигнув в 2026 году ставки акцизного налога в размере 122,3 евро за 1000 граммов табака, что за один грамм табака составит 0,12 евро. Сейчас ставка акцизного налога на курительный табак составляет 67% от минимального акцизного налога на сигареты, поэтому и в последующий период повышения акцизного налога сохранится такая пропорция.

Для жидкостей электронных курительных устройств и их составных частей ставку акцизного налога предполагается поднимать ежегодно в среднем на 21%, чтобы в 2026 году ставка акцизного налога достигла 0,35 евро за миллилитр жидкости.

В период с 2015 по 2021 год ежегодно повышался акциз на алкогольные напитки. В частности, ставки акцизного налога на вина, сброженные напитки и промежуточные продукты с содержанием алкоголя не выше 15% от объема абсолютного спирта были увеличены на 73,4%, на промежуточные продукты (от 15 до 22% объема абсолютного спирта) - на 85,7%, на остальные алкогольные напитки - на 28,9% и на пиво - на 165%. В Латвии повышение акцизного налога на алкогольные напитки в последний раз происходило 1 марта 2021 года.