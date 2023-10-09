Алкоголь, сигареты и не только: с 2024 года Латвия начнет повышать акцизный налог

С 2024 года будет происходить постепенное повышение ставок акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия, используемую в электронных курительных устройствах жидкость, в составные части полуфабрикатов используемой в электронных курительных устройствах жидкости, заменители табака, а также отдельные нефтепродукты, используемые в специальных экономических зонах (SEZ) и свободных портах, предусматривают поправки к закону об акцизном налоге, поддержанные в понедельник, 9 октября, правительством.
Министерство финансов отмечает, что необходимо увеличить доходы государственного бюджета, чтобы обеспечить полноценное выполнение и развитие государственных функций, в том числе необходимо дополнительное финансирование для обеспечения здравоохранения, внутренней и внешней безопасности и развития системы образования.
Минфин отмечает, что акцизный налог на табачные изделия, жидкости для электронных курительных устройств и табачные заменители вводится в первую очередь с целью сократить их влияние на здоровье населения, а также обеспечить доходы госбюджета, не ограничивая свободный оборот этих изделий на общем рынке Евросоюза.
В связи с этим с 1 марта 2024 года предусмотрен трехлетний период постепенного повышения ставок акцизного налога на сигареты, сигары и сигариллы, курительный табак (мелко нарезанный табак, другой курительный табак), табачные листья, нагреваемый табак, жидкости для электронных курительных устройств и табакозаменители, а также сокращение различий в розничных ценах между взаимозаменяемыми продуктами. Повышение ставок акцизного налога на указанные продукты в 2025 году и 2026 году произойдет с 1 января.
С учетом этого предлагается постепенно повышать акцизный налог на сигареты ежегодно в среднем на 5,6%, при этом рост цены на одну пачку составит примерно 0,14-0,2 евро. Сейчас ставка акцизного налога на сигареты за один грамм табака (по ставке акциза 2023 года) составляет около 0,14 евро. По сравнению со ставкой акцизного налога за один грамм табака для других табачных изделий, таких как сигары и сигариллы, она равна 0,02 евро, на курительный табак и табачные листья ставка составляет 0,09 евро и на нагреваемый табак - около 0,22 евро.
Ставку акцизного налога на сигары и сигариллы ежегодно планируется поднимать в среднем на 23,8%. Таким образом, достигнув в 2026 году ставки акцизного налога в размере 240 евро за 1000 штук, ставка акцизного налога за один грамм табака составит примерно 0,08 евро.
На курительный табак (мелко нарезанный табак и другой курительный табак) и табачные листья ставку акцизного налога предполагается поднимать ежегодно на 10%, достигнув в 2026 году ставки акцизного налога в размере 122,3 евро за 1000 граммов табака, что за один грамм табака составит 0,12 евро. Сейчас ставка акцизного налога на курительный табак составляет 67% от минимального акцизного налога на сигареты, поэтому и в последующий период повышения акцизного налога сохранится такая пропорция.
Для жидкостей электронных курительных устройств и их составных частей ставку акцизного налога предполагается поднимать ежегодно в среднем на 21%, чтобы в 2026 году ставка акцизного налога достигла 0,35 евро за миллилитр жидкости.
В период с 2015 по 2021 год ежегодно повышался акциз на алкогольные напитки. В частности, ставки акцизного налога на вина, сброженные напитки и промежуточные продукты с содержанием алкоголя не выше 15% от объема абсолютного спирта были увеличены на 73,4%, на промежуточные продукты (от 15 до 22% объема абсолютного спирта) - на 85,7%, на остальные алкогольные напитки - на 28,9% и на пиво - на 165%. В Латвии повышение акцизного налога на алкогольные напитки в последний раз происходило 1 марта 2021 года.
Сейчас в Латвии акцизная ставка на пиво за 100 литров составляет 8,2 евро за каждый объемный процент абсолютного спирта, выраженный с точностью до одной десятой, но не менее 15,2 евро за 100 литров пива; на сброженные напитки с содержанием абсолютного спирта до 6% процентов объема за 100 литров - 64 евро; на вина, сброженные напитки крепостью свыше 6% объема абсолютного спирта и промежуточные продукты, не превышающие 15% объема абсолютного спирта, за 100 литров - 111 евро; на промежуточные продукты крепостью от 15 до 22% объема абсолютного спирта, за 100 литров - 185 евро, а на остальные алкогольные напитки за 100 литров абсолютного спирта - 1724 евро.
С учетом вышеупомянутого, а также изменения ставок акцизного налога в Литве и Эстонии, в рамках основных направлений государственной налоговой политики на 2024-2027 годы оценивались возможности повышения акцизного налога на все виды алкогольных напитков с учетом покупательной способности населения.
Наиболее фискально-выгодный вариант повышения ставок акцизного налога, обеспечивающий дополнительные поступления в госбюджет, предусматривает увеличение акцизного налога для группы алкогольных напитков "прочие алкогольные напитки" ежегодно на 5% в течение трех последующих лет, а для других групп алкогольных напитков (пива, вин, сброженных напитков и промежуточных продуктов) ежегодно в среднем на 10% в течение трех последующих лет. Повышение ставок акцизов на алкогольные напитки предусмотрено с 1 марта 2024 года, 1 марта 2025 года и 1 марта 2026 года.
В частности, предусмотрено повышение ставки акцизного налога на пиво с нынешних 8,2 евро за каждый процент от объема абсолютного спирта на 100 литров до девяти евро в 2024 году, 9,8 евро в 2025 году и 10,8 евро в 2026 году.
Минимальный акцизный налог на пиво за 100 литров предполагается поднять с нынешних 15,2 евро до 16,7 евро в 2024 году, до 18,1 евро в 2025 году и 20 евро в 2026 году.
Акциз на вино предполагается поднять с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году. Такой же рост ставки акцизного налога предлагается и для сброженных напитков с объемом абсолютного спирта выше 6%.
На остальные алкогольные напитки акцизный налог планируется поднять с нынешних 1724 евро за 100 литров абсолютного спирта до 1810 евро в 2024 году, 1900 евро в 2025 году и 1995 евро в 2026 году.
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