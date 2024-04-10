Видео ⟩ "Это выглядело страшно. Побоище": жители Зиепниеккалнса о драке подростков

Банда подростков напала на свою жертву около 19:00. Не скрываясь от камер наблюдения близлежащего магазина Maxima школьники начали жестоко избивать сверстника. Несколько человек, включая девочек, пинали и били его.

"Это выглядело страшно. Побоище какое-то. Всего девять или десять мальчиков такого юного возраста", - рассказала свидетельница событий.

Тем временем возле магазина и автобусной остановки стояло несколько человек. Никто из них не захотел вмешаться и защитить жертву.

"Там стояли двое мужчин. Интересно, что они не вмешались. Я, например, раньше в школе работала, я бы их за шиворот схватила, что это за бардак! По крайней мере я их не боюсь", - добавила свидетельница.

О жестокой разборке между подростками несколько жителей микрорайона узнали позже благодаря видео, опубликованному в социальных сетях. Зрелище оказалось слишком суровым для сочувствующих людей.

"Тяжело смотреть на такое. Когда, как звери, несколько человек бьют одного, беззащитного. Дети всегда дрались, но раньше была какая-то честь. Например, два на два, пока остальные стоят и смотрят. А здесь четыре человека избили одного мальчика", - рассказывает жительница соседнего дома.

В полиции по поводу произошедшего сегодня сообщают, что расследование не начато. А именно нет смысла искать виновных, если сам пострадавший не обратился за помощью. По указанному адресу была вызвана полиция, но к их приезду все подростки успели разбежаться.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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