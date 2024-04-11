Дубас о Ринкевиче и количестве "путинистов" в Латвии: "Такого не видел в РФ"

"Не секрет, что среди живущих здесь русскоязычных людей огромное количество поддерживающих Путина", - сказал писатель, радио- и телеведущий Алекс Дубас в интервью Дж. Дж. Джилинджеру на YouTube-канале Dž.Spot, отметив, что такой поддержки он не наблюдал даже в России.
"Те два года, что идет война, уже больше - сегодня 760 дней как Россия напала на Украину, путинские войска атаковали прекрасную страну ракетами... Я бы не сказал, что я вернулся в Ригу", - говорит Алекс Дубас, добавляя, что его сейчас можно назвать "человеком мира". Дело в том, что одну часть времени он проводит в Нормандии, а другую - во всевозможных путешествиях.
"Два года назад все изменилось в моей жизни. Я потерял все свои доходы.
Я работал на радио в Москве, на телевидении. У меня была большая компания, занимающаяся подкастами. После того как все началось... Все это перестало иметь смысл. Потому что цензура, военная цензура. И то, как я говорил и что я говорил, уже больше сейчас в России невозможно. Поэтому доходы пришли в ноль. Сейчас есть попытка выстроить что-то новое", - отмечает Алекс.
Алекс Дубас не скрывал в разговоре своего разочарования в идее интеграции, которая была у него в тот момент, когда он вернулся после начала войны из России в Латвию.
"Пожив здесь и присмотревшись, я понимаю, что это абсолютно бессмысленно. Это утопия. Из этого никогда и ничего не произойдет", - говорит он.
Радиоведущий вспоминает: "Я приехал сюда, мы не понимали, что будет дальше. В это время Ринкевич говорит о политической интеграции. Мне нравится эта мысль".
"Мне кажется, что Ринкевич - на моей памяти это лучший президент [...]. Из того, что я видел. Ну, была Вайра Вике-Фрейберга. Но она, скорее, была символом той самой европейской интеграции [...]. А Ринкевич живой человек. Он мне нравится", - признается Дубас.
С его слов, он понял, что Ринкевич имел в виду, когда говорил о политической интеграции:
"Мы сейчас живем в Евросоюзе, давайте будем европейцами с европейскими ценностями. Если ты здесь русскоязычный человек, то попробуй принять европейские ценности.
Не секрет, что среди живущих здесь русскоязычных людей огромное количество поддерживающих Путина. Большое. Я такого не видел, поверь мне, в России".
Он заметил, что даже среди его знакомых в России нет тех, кто поддерживает политику Владимира Путина. Они либо сидят в Москве и молчат, либо эмигрировали. Но в Латвии он все видит иначе:
"Здесь, когда я сюда вернулся, я вижу своих бывших знакомых, это реально "пятая колонна".
Видео: Интервью с Алексом Дубасом
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