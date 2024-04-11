Дубас о Ринкевиче и количестве "путинистов" в Латвии: "Такого не видел в РФ"

"Те два года, что идет война, уже больше - сегодня 760 дней как Россия напала на Украину, путинские войска атаковали прекрасную страну ракетами... Я бы не сказал, что я вернулся в Ригу", - говорит Алекс Дубас, добавляя, что его сейчас можно назвать "человеком мира". Дело в том, что одну часть времени он проводит в Нормандии, а другую - во всевозможных путешествиях.

"Два года назад все изменилось в моей жизни. Я потерял все свои доходы.

Я работал на радио в Москве, на телевидении. У меня была большая компания, занимающаяся подкастами. После того как все началось... Все это перестало иметь смысл. Потому что цензура, военная цензура. И то, как я говорил и что я говорил, уже больше сейчас в России невозможно. Поэтому доходы пришли в ноль. Сейчас есть попытка выстроить что-то новое", - отмечает Алекс.