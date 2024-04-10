"Ультрапатриот" Гиркин выразил желание отправиться воевать против Украины

Гиркин, отбывающий сейчас четырехлетний срок за "экстремизм", хочет выйти из тюрьмы, чтобы отправиться воевать против Украины, сообщает российское издание РБК со ссылкой на адвоката Гиркина Александра Молохова.

В январе адвокаты Гиркина оспорили его приговор. Апелляция в суде будет рассмотрена 15 мая.

Адвокаты присоединили к апелляционному иску документ, подтверждающий, что одно из подразделений армии ДНР готово принять Гиркина в свои ряды, назначив его командиром взвода.

Российскими законами запрещено подписывать контракты на службу в армию с людьми, осужденными за экстремизм, однако адвокаты считают, что у Гиркина возможность подписать такой контракт все-таки есть.

Это возможно в случае, если апелляционный суд отменит решение предыдущей инстанции, или же если президент России помилует Гиркина и отменит его судимость.

Уголовное дело против Гиркина было возбуждено в июле 2023 года в связи с комментариями на его Telegram-канале. В январе этого года он был приговорен к лишению свободы на четыре года.

Гиркин - один из самых ярых сторонников войны России против Украины, в то же время он является критиком диктатора Владимира Путина.

Его называют также одним из самых известных российских "турбофашистов" и "ультрапатриотов".

В мире Гиркин известен как осужденный заочно за соучастие в сбитии малайзийского самолета над Восточной Украиной в 2014 году.

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