Когда овец по ночам не считают, или 10 фактов о мелатонине, которые нужно знать

5 натуральных средств для спокойствия и лучшего сна

Валериана - может помочь снять тревогу, связанную с острым стрессом, облегчить засыпание и улучшить качество сна. Однако важно помнить, что ее не следует принимать вместе с алкоголем или снотворным, так как это может усилить побочные эффекты. Также не следует принимать валериану дольше 4-6 недель, так как это может привести к обратному эффекту.

Примула вечерняя - при употреблении в течение дня успокаивает, а вечером вызывает сон. Важно принимать чай слабым, не концентрированным, когда он бледно-желтого цвета. Если чай будет слишком крепким, он окажет противоположное действие.

Мята перечная - ментол, содержащийся в мяте, является естественным мышечным релаксантом, поэтому она идеально подходит для периодов повышенной тревожности и чувства напряжения и раздражительности.

Лаванда - эфирное масло лаванды воздействует на центральную нервную систему, поэтому его используют для расслабления, например, добавляя в вечернюю ванну. Настой лаванды также помогает при эмоциональных расстройствах, успокаивает и избавляет от бессонницы.

Тимьян (или чабрец) - стабилизирует настроение и может помочь при бессоннице, особенно если она вызвана физическим или умственным перенапряжением.