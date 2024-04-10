Юревиц: Кариньш действовал "по совести"

После упреков в использовании частных авиарейсов в командировках Кришьянис Кариньш ушел с поста министра иностранных дел, а также следует оценить работу бывшего премьера на благо Латвии во время этих командировок, подчеркнул в разговоре с агентством LETA председатель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц.
На вопрос, не следует ли после обнародованного Госконтролем доклада Кариньшу вернуться в Сейм и сложить мандат и не стоило ли бы сделать то же бывшему руководителю бюро Кариньша, нынешнему депутату Сейма Янису Патмалниексу, Юревиц ответил отрицательно.
Руководитель фракции "Нового Единства" отметил, что Патмалниекс уже ушел с поста парламентского секретаря премьер-министра Эвики Силини.
Юревиц подчеркнул, что политически ценит тот факт, что Кариньш действовал "по совести", в свои зарубежные командировки ездил обоснованно, работая на благо Латвии, и эти командировки имели конкретные результаты, в том числе принесли измеряемый миллионами евро рост и самый крупный на данный момент объем финансов для Латвии в многолетнем бюджете Евросоюза (ЕС).
Кроме того, в свое время бывший премьер, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину, убедил коллег из ЕС в необходимости более жестких санкций против России, а партнеров по НАТО - в важности увеличения численности военного контингента в Латвии и на всем восточном фланге НАТО, отметил политик "Нового Единства".
Ни одно ответственное учреждение не указало, что бывший глава правительства совершал какие-либо "сознательные, злые" действия, обращает внимание Юревиц. Он отметил, что Госконтроль не оценивал собственно целесообразность командировок и не ставит под сомнение их необходимость.
Политик подчеркнул, что премьер-министр Силиня уже ранее распорядилась внести улучшения в систему командировок путем пересмотра как нормативных актов, так и того, как организован процесс.
Как сообщалось, Госконтроль по итогам ревизии констатировал, что незаконные и неэкономичные действия при организации специальных авиарейсов для бывшего премьер-министра Кариньша привели к неоправданным расходам из госбюджета Латвии и Европейского союза (ЕС) на сумму около 545 тыс. евро.
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