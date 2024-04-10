Юревиц: Кариньш действовал "по совести"

На вопрос, не следует ли после обнародованного Госконтролем доклада Кариньшу вернуться в Сейм и сложить мандат и не стоило ли бы сделать то же бывшему руководителю бюро Кариньша, нынешнему депутату Сейма Янису Патмалниексу, Юревиц ответил отрицательно.

Юревиц подчеркнул, что политически ценит тот факт, что Кариньш действовал "по совести", в свои зарубежные командировки ездил обоснованно, работая на благо Латвии, и эти командировки имели конкретные результаты, в том числе принесли измеряемый миллионами евро рост и самый крупный на данный момент объем финансов для Латвии в многолетнем бюджете Евросоюза (ЕС).

Кроме того, в свое время бывший премьер, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину, убедил коллег из ЕС в необходимости более жестких санкций против России, а партнеров по НАТО - в важности увеличения численности военного контингента в Латвии и на всем восточном фланге НАТО, отметил политик "Нового Единства".