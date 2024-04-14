Шаг за шагом. Так щенок корги Винни, которого держали в сарае на ферме корги Lieldeviņzare, строит отношения с людьми. Пока почти "вся Рига" искала песика, сбежавшего во время интервью TVNET уже во второй раз, из Lieldeviņzare изъяли и увезли остальных 105 щенков. Спустя две с половиной недели поимки на территории порта на Кундзиньсале Винни клюнул на копченую курицу и вернулся домой. В свою очередь Ķepu-ķepā приглашает на собачью терапию - поиграть и пообнимать других корги, чтобы они привыкли к людям и не сбегали, как Винни.

"Берегите пальцы! Тут для некоторых пальцы вкуснее лакомства", - командует Гундега, когда мы идем вдоль вольеров, в которых обитают собаки, которых судьба - или, точнее, человек - не пощадила. Это красивый черный пес, прозванный работниками "малпилсским монстром-людоедом". Он никакой не монстр, но предательство человека помнит. Гундега рассказывает, что хозяйка оставила собаку на цепи на целый год. Только местный пьяница носил ей еду. Когда хозяйка вернулась, собака на нее напала и порвала одежду. Теперь она больше не нападает на людей, но небольшой "контрольный укус" сделать может. Рядом живет Пупиня "из ужасного места, где застрелили двух хаски". Истории Гундеги о жестоком обращении человека с животными иногда заслуживают цензуры даже в жанре ужасов.