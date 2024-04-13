Можно ли предотвратить аварии с участием мотоциклов? Советы эксперта

Руководитель Школы безопасной езды, автоэксперт Янис Ванкс рассказал, что за время зимы автомобилисты отвыкли от мотоциклистов, а сами мотоциклисты могут неправильно оценить ситуацию на дороге.

"В этих первых заездах на мотоциклах нужно быть очень внимательными. Потому что, во-первый, навыки "заржавели". Во-вторых, все-таки улицы после зимней посыпки еще не очень чистые, скользкие. Весной у нас усиленно возникают и ямки.

Автоводители не привыкли к тому, что двухколесная техника на дорогах. Переменчивая погода и низкие температуры. Мы видим, что люди переоценивают свои способности, едут намного быстрее разрешенного, и, к сожалению, это все приводит к крайне плачевным исходам, - отмечает эксперт.

Янис Ванкс признает, что эти факторы могут влиять на аварии с участием мотоциклистов в начале сезона.

Эксперт советует всем участниками дорожного движения быть аккуратными. А мотоциклисты, по его словам, могут освежить навыки на мототрассе.

Напомним, ранее RUS TVNET писал, что выяснены обстоятельства трагического ДТП на Каменном мосту, в котором погиб 23-летний мотоциклист. Очевидцы происшествия рассказали, что перед столкновением молодой человек совершил несколько опасных маневров между автомобилями на мосту.

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