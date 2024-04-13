Находящийся в розыске Риекстс цинично отреагировал на решение суда

Объявленный в розыск скандальный Эрнест Риекстс отреагировал на решение Рижского городского суда арестовать его.
Как Риекстс отреагировал на решение суда
Эрнест Риекстс в настоящее время находится в Дубае (ОАЭ), о чем говорят его посты в социальных сетях.
Риекстс опубликовал в своих социальных сетях почти 6-минутное видео, комментируя вышедшую вчера, 12 апреля, новость о том, что Рижский городской суд принял решение арестовать его как обвиняемого по уголовному делу о трагическом пожаре на улице Меркеля в Риге.
В первые несколько секунд видео Риекстс критикует решение суда и грубо говорит, что ему "противно", что его объявили в розыск.
Однако на протяжении всего остального видео мужчина довольно нервно пытается доказать, как "все плохо" в Латвии, распространяя классическую кремлевскую пропаганду.
Хотя Риекстс в начале видео заявил, что ему "противно" решение суда, позже он возвращается к этой теме, нагло спрашивая из Дубая, почему полиция его до сих пор не нашла и не арестовала.
Это не единственное видео с реакцией Риекстса, опубликованное в социальных сетях. Пользовательница TikTok Ласма разместила видео, на котором она видна в Дубае вместе с Риекстсом. Вдвоем они цинично смеются над тем, что полиция до сих пор не приехала и не арестовала скандального латвийца.
Как стало известно агентству LETA, процесс рассмотрения дела в настоящее время приостановлен, поскольку Риекстс не посещал судебные заседания.
После пожара мужчина привлек к себе внимание обещаниями основать "Новую Латвию" где-нибудь на Фиджи и участием в новозеландском реалити-шоу "Пограничный патруль". Там он рассказывает о том, как ему было отказано во въезде в Новую Зеландию из-за его криминального прошлого.
В конце 2023 года Служба государственной безопасности возбудила против Эрнестса уголовное дело по обвинению в прославлении и оправдании преступлений, совершенных Россией в Украине, а также в действиях, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти.
Дело о пожаре в незаконном хостеле
По данным агентства LETA, обвиняемыми по делу о пожаре в хостеле являются Эрнест Риекстс и Андрей Гайлис.
При пожаре в хостеле погибли девять человек. 28 июля 2023 года прокуратура Рижского окружного суда вынесла решение о возбуждении уголовного дела против двух лиц по таким уголовным преступлениям, которые предусматривают ответственность как за предпринимательскую деятельность без регистрации, причинившую значительный ущерб государству, так и за умышленное нарушение правил пожарной безопасности, что привело к смерти людей.
Согласно обвинительному заключению, двое мужчин по взаимному согласию решили расширить уже начатую предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением услуг проживания людей за плату на территории города Риги. В рамках совместной реализации плана с целью получения прибыли они решили приобрести два объекта недвижимости, после чего осуществить их реконструкцию, чтобы там одновременно можно было разместить большое количество людей, обеспечив их проживание в отдельных помещениях.
Один из обвиняемых по инициативе другого единолично приобрел две соседние квартиры и передал их впоследствии в пользование другому обвиняемому, который организовал и руководил произвольной, несогласованной перестройкой квартир, объединив их, приспособив и создав в них 34 отдельные комнаты, чтобы можно было одновременно разместить 34-68 человек, создав, таким образом, хостел.
В результате пожара были уничтожены личные вещи жильцов хостела на сумму несколько тысяч евро. Также была разрушена двускатная крыша здания со всеми ее конструкциями.
Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным законом за предпринимательскую деятельность без регистрации, если она причинила значительный ущерб, - лишение свободы на срок до трех лет, а за умышленное нарушение пожарной безопасности, совершенное лицом, ответственным за соблюдение этих правил, и приведшее к смерти двух или более человек - лишение свободы на срок до восьми лет.
Как уже сообщалось, после пожара полиция задержала шесть человек, однако позже уголовное преследование против четырех человек было прекращено, поскольку при расследовании не были обнаружены признаки совершения преступления.
Владельцем разрушенной во время пожара квартиры на улице Меркеля был бывший президент Студенческой ассоциации Рижской высшей юридической школы Андрей Гайлис. По данным Firmas.lv, в этом году началась ликвидация его компании Hotels & Apartments. В период с 3 октября 2019 года по 28 декабря 2020 года SIA Hotels & Apartments являлось единственным владельцем SIA Hospitality Solutions, которое, по имеющейся в распоряжении Государственной инспекции труда (VDI) информации, было ответственно за незаконный бизнес сгоревшего хостела на улице Меркеля, 8. Эта компания была ликвидирована в конце сентября 2021 года. Ее единственным владельцем с конца 2020 года был гражданин Литвы Арунас Скупейка.
Hospitality Solutions и раньше попадало в поле зрения инспекции, предприятие несколько раз штрафовали за незарегистрированную занятость и невыплату зарплаты, сообщили ранее агентству LETA в VDI.
Кроме того, компания уже дважды была наказана за незарегистрированное трудоустройство, но заявления и проверки не проводились только по одному адресу. По данным VDI, компания владеет несколькими хостелами и со временем сменила название с SIA Riga Hostel на SIA Hospitality Solutions.
По информации инспекции, незарегистрированная занятость была обнаружена на Меркеля, 1, а в отношении хостела на Меркеля, 8, где произошел трагический пожар, никаких штрафов ранее не назначалось.
Ранее Риекстс упоминался в прессе как владелец хостела, управляющий хостелом и "крупнейший владелец хостела в странах Балтии". По данным Firmas.lv, Риекстс владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не свидетельствуют о его связи с компаниями или участием в их управлении.
Риекстс был объявлен в розыск, но позже его задержала полиция. Еще до задержания в распространенном в интернете аудиосообщении Риекстс заявил, что его розыск - это "политическая PR-манипуляция". В своем сообщении мужчина также утверждал, что сгоревшее помещение на улице Меркеля было не хостелом, а съемной квартирой. Он также говорил, что в квартире был "высокий уровень" пожарной безопасности и "везде были детекторы дыма".
Риекстс тогда утверждал, что он не был в помещениях на улице Меркеля уже полтора года и "там работали и всем управляли совершенно другие люди".
В своем сообщении он изложил свои возможные версии пожара, предположив, что, возможно, произошел умышленный поджог.
Служба государственной безопасности (VDD) также возбудила уголовное дело по факту высказываний Риекстса в адрес украинцев.
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