Находящийся в розыске Риекстс цинично отреагировал на решение суда

Hospitality Solutions и раньше попадало в поле зрения инспекции, предприятие несколько раз штрафовали за незарегистрированную занятость и невыплату зарплаты, сообщили ранее агентству LETA в VDI.

Кроме того, компания уже дважды была наказана за незарегистрированное трудоустройство, но заявления и проверки не проводились только по одному адресу. По данным VDI, компания владеет несколькими хостелами и со временем сменила название с SIA Riga Hostel на SIA Hospitality Solutions.

По информации инспекции, незарегистрированная занятость была обнаружена на Меркеля, 1, а в отношении хостела на Меркеля, 8, где произошел трагический пожар, никаких штрафов ранее не назначалось.

Ранее Риекстс упоминался в прессе как владелец хостела, управляющий хостелом и "крупнейший владелец хостела в странах Балтии". По данным Firmas.lv, Риекстс владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не свидетельствуют о его связи с компаниями или участием в их управлении.

Риекстс был объявлен в розыск, но позже его задержала полиция. Еще до задержания в распространенном в интернете аудиосообщении Риекстс заявил, что его розыск - это "политическая PR-манипуляция". В своем сообщении мужчина также утверждал, что сгоревшее помещение на улице Меркеля было не хостелом, а съемной квартирой. Он также говорил, что в квартире был "высокий уровень" пожарной безопасности и "везде были детекторы дыма".

Риекстс тогда утверждал, что он не был в помещениях на улице Меркеля уже полтора года и "там работали и всем управляли совершенно другие люди".

В своем сообщении он изложил свои возможные версии пожара, предположив, что, возможно, произошел умышленный поджог.

Служба государственной безопасности (VDD) также возбудила уголовное дело по факту высказываний Риекстса в адрес украинцев.

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