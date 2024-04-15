Увеличена максимальная скорость движения на участках Видземского шоссе и Кекавской окружной

С понедельника, 15 апреля, на участках Видземского шоссе (А2) и Кекавской окружной дороги на Бауском шоссе (А7) увеличена максимальная разрешенная скорость движения, сообщает агентство LETA.
На участке Видземского шоссе от Лангстини до Сигулды, где установлены электронные дорожные знаки, максимальная скорость движения в хороших условиях составляет 110 километров в час (км/ч). В случае неблагоприятных погодных условий, ремонтных работ, дорожно-транспортных происшествий или других помех максимальная скорость может измениться.
В свою очередь, на участке Кекавской окружной дороги от Крогсилса до Рижской окружной (А5) наконец начали действовать принятые правительством в январе поправки к правилам дорожного движения, относящиеся к скоростным шоссе.
Ограничение скорости для мотоциклов, трициклов, квадроциклов, легковых и грузовых автомобилей с максимальной полной массой 7,5 тонны на дороге, обозначенной знаком скоростного шоссе, составляет 120 км/ч, а для автобусов - 110 км/ч.
В то же время эти участки запрещено использовать транспортным средствам, которые не могут передвигаться со скоростью больше 60 км/ч, тракторной технике, мопедам, электросамокатам, велосипедистам и пешеходам.
На участке Кекавской окружной дороги от границы Риги до Крогсилса и от Рижской окружной (А5) до Гюги максимальная скорость движения по-прежнему составляет 90 км/ч.
С 1 мая до 110 км/ч максимальная скорость будет увеличена на Юрмальском шоссе, а до 100 км/час - на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Саласпилса до Икшкиле, на участке Кокнесского шоссе (Р80) от Огресгалса до Кокнесе и на участке Елгавского шоссе (A8) от Риги до Яунолайне.
На Таллиннском шоссе (А1) в летний период максимальная скорость движения в этом году увеличена не будет, так как в прошлом году число ДТП на нем выросло на 58%.
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