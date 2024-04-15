Увеличена максимальная скорость движения на участках Видземского шоссе и Кекавской окружной

На участке Видземского шоссе от Лангстини до Сигулды, где установлены электронные дорожные знаки, максимальная скорость движения в хороших условиях составляет 110 километров в час (км/ч). В случае неблагоприятных погодных условий, ремонтных работ, дорожно-транспортных происшествий или других помех максимальная скорость может измениться.

В свою очередь, на участке Кекавской окружной дороги от Крогсилса до Рижской окружной (А5) наконец начали действовать принятые правительством в январе поправки к правилам дорожного движения, относящиеся к скоростным шоссе.

Ограничение скорости для мотоциклов, трициклов, квадроциклов, легковых и грузовых автомобилей с максимальной полной массой 7,5 тонны на дороге, обозначенной знаком скоростного шоссе, составляет 120 км/ч, а для автобусов - 110 км/ч.

В то же время эти участки запрещено использовать транспортным средствам, которые не могут передвигаться со скоростью больше 60 км/ч, тракторной технике, мопедам, электросамокатам, велосипедистам и пешеходам.

На участке Кекавской окружной дороги от границы Риги до Крогсилса и от Рижской окружной (А5) до Гюги максимальная скорость движения по-прежнему составляет 90 км/ч.

С 1 мая до 110 км/ч максимальная скорость будет увеличена на Юрмальском шоссе, а до 100 км/час - на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Саласпилса до Икшкиле, на участке Кокнесского шоссе (Р80) от Огресгалса до Кокнесе и на участке Елгавского шоссе (A8) от Риги до Яунолайне.

На Таллиннском шоссе (А1) в летний период максимальная скорость движения в этом году увеличена не будет, так как в прошлом году число ДТП на нем выросло на 58%.

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