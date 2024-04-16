Как уберечься от ловушек, расставленных мошенниками на рынке автомобилей?

Покупая пользованную машину, "попасть" совсем просто - по меньшей мере у трети ввезенных из-за рубежа транспортных средств перед регистрацией в Латвии корректируется показание одометра. Это подтверждает и один из авторов Facebook-страницы Autodetektīvs Агрис. Последнее проведенное им самим исследование показало, что в среднем у одной машины скручивают примерно 120 000 километров, однако хватает и более экстремальных примеров.

Обобщенная энтузиастом статистика свидетельствует, что очень часто фиксированный пробег снижают у автомобилей, работавших в Европе как такси, а также у поставленных из Скандинавии Volvo. Однако и мошенники следят за тенденциями и пониманием водителей того, сколько машина проезжает в год.

Несмотря на то, что в современных автомобилях показания одометра могут храниться в нескольких местах, в том числе в коробке скоростей, фарах, ключах и даже катализаторах, опытные специалисты сервисов говорят, что те, кто мошенничает, очень хорошо об этом знает.

В свою очередь представитель CSDD указал передаче, что уже сейчас каждому в E-CSDD доступны данные о пробеге, причем не только новых автомобилей, приобретенных в Латвии. К сожалению, только часть наших стран-соседей делится такой информацией, поэтому есть и автомобили, данные о пробеге которых можно увидеть только с момента регистрации, даже если это произошло за границей, в свою очередь есть и машины, показания одометра которых впервые фиксируются только при ввозе в Латвию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!