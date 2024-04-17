Обязательное чипирование кошек - уже в этом году

В будущих правилах будут перечислены категории кошек, которые должны быть обязательно чипированы с 1 июля, а для других животных это требование вступит в силу позже, после переходного периода не менее трех лет, пояснила представитель Минземледелия Агия Мединя. Планируется, что проект правил Кабинета министров вскоре будет опубликован для публичного обсуждения.

Кто сможет избежать чипирования? Уже ранее существовало правило, что домашние кошки, которые гуляют на улице, обязательно должны быть стерилизованы, а теперь их нужно также чипировать и регистрировать. Второй ключевой момент - все без исключения котята, родившиеся после 1 июля, должны быть чипированы, независимо от того, отдает ли владелец их просто так, дарит или продает.

По мере смены поколений, по крайней мере теоретически, постепенно будут чипированы все латвийские кошки. Когда люди пытаются аргументировать, почему их питомцу не нужен микрочип, они часто используют отговорку о том, что кошка живет только дома и никогда не выходит на улицу.

"В реальной жизни нам часто звонят люди и просят помочь поймать убежавшую из квартиры кошку", - говорит руководитель общества защиты животных Nika и владелец приюта для животных Dzeņi Инесе Лаукштейне.

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