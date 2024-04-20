Во второй половине дня 7 декабря 1958 года пять членов семьи Мартинов - Кен (54), его жена Барбара (48), дочери Вирджиния (13), Барбара (14), которую называли Барби, и Сьюзен (11) - сели в универсал Ford, чтобы отправиться в живописное ущелье реки Колумбия и собрать зелень для украшения своего дома в Портленде. Рождество было не за горами. Они планировали вскоре вернуться, в раковине дома осталась грязная посуда, а в стиральной машине - грязное белье. Однако домой они так и не вернулись. В какой-то момент тем зимним днем они бесследно исчезли и до сих пор не найдены.
На следующий день, который был понедельником, начальник Кена заметил, что Кен не пришел на работу, и пытается с ним связаться. Вскоре оказалось, что и учители Барбары, Вирджинии и Сьюзен отметили, что они не пришли в школу.
Детективы годами пытались решить эту загадку. Куда делась семья из пяти человек? Оказались ли они в реке Колумбия? Может быть старший сын и единственный выживший член семьи Дональд Мартин убил их? Тем же вечером было сообщено полиции и семью объявили без вести пропавшей.