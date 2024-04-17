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Фото, Видео ⟩ "Хозяйка Рижского замка!" Люди в восторге от собаки советника президента

rus.tvnet.lv
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Собачка Флора
Собачка Флора Фото: Valsts prezidenta kanceleja

О собачке Флоре стало известно 28 марта, когда президент Эдгар Ринкевич опубликовал в своем профиле на Facebook фотографию, на которой он запечатлен с Флорой перед дворцом, сообщает TV3.

Флора, любимица семьи советника президента, стала хозяйкой Рижского замка. Теперь Флору часто можно увидеть позирующей с президентом и присутствующей на важных мероприятиях и приемах.

Например, недавно Флора встретилась с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент Эдгар Ринкевич ранее делился фотографиями животных в социальных сетях.

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