Скульптуру планируется показать в различных городах Литвы. Ранее на своей странице в Facebook скульптор уже анонсировал показ в городе Шяуляй, который состоялся 18 февраля в местной арт-галерее.

Скульптура Chuilo является не просто гротескным изображением российского диктатора, а настоящей аллюзией на его политическую деятельность и характер. Мартинас Гаубас заложил в свое произведение несколько важных деталей, каждая из которых имеет определенное значение.

"Уши очень маленькие, чтобы показать, что он ничего не слышит, глаза - потому что он ничего не видит, а нос длинный, потому что он много лжет", - цитирует Гаубаса LRT.

Художник уверен, что весь символизм, который он использовал при создании скульптуры, легко считывается.

Мартинас Гаубас будет публиковать маршрут перемещения скульптуры в своих аккаунтах в Facebook и Instagram.

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