Ozempic защищает от рака? Новое исследование показало удивительные результаты

Пациенты с диабетом 2-го типа, вынужденные принимать препараты глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), менее склонны к развитию рака, который часто встречается у людей с избыточным весом. Пациенты, которых лечили инсулином, сталкивались с раком чаще, свидетельствует опубликованное на прошлой неделе исследование JAMA Network Open. Впрочем, новые препараты не были лучше метформина - старого лекарства от диабета, для которого также типично снижение рисков рака.

В исследование были включены несколько препаратов, в том числе Ozempic, производимый компанией Novo Nordisk, и Wegovy, используемый людьми для снижения веса. Цена акций Novo Nordisk в Северной Америке на фоне новой информации выросла на 2,2%.

В исследовании использовались данные о более чем 1,6 миллиона пациентов с диабетом 2-го типа за 15 лет. В исследовании использовались данные до ноября 2018 года, то есть менее чем через год после того, как Ozempic был представлен для использования в США. Таким образом, большинство пациентов, принимавших препараты GLP-1, принимали препараты первого поколения, такие как Victoza от Novo Nordisk.

Однако это исследование можно рассматривать как доказательство того, что широко используемые препараты для лечения диабета и снижения веса могут играть определенную роль в профилактике рака.