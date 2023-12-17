27 января 1967 года трое смелых астронавтов принесли безжалостную жертву, без которой человек, возможно, никогда не ступил бы на Луну - они во время простой симуляции заживо сгорели в капсуле. Однако это произошло не без борьбы за возможность спастись.

Команда Apollo 1 знала, что их космический корабль (Block 1) никогда не достигнет Луны. Это и не планировалось - в частности, капсула была задумана для тестов на орбите Земли. Космический корабль также не был оборудован механизмами навигации и посадки, необходимыми для полета на Луну. Для этого был предусмотрен куда более сложный и на тот момент еще создававшийся модуль Block 2.