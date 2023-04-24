Конец 90-х годов ХХ века под Гулбене был очень трагичным. Одно из самых тяжких преступлений в истории восстановленной Латвии, несколько убийств, ограбления и другие тяжкие преступления - такой "шрам" оставили трое молодых людей из Гулбене, которые были ровесниками и учились в одной школе. Совпадение ли, что в школе за короткий период времени "выросли" три опасных преступника? Можно ли было эти тяжкие преступления предотвратить?