"Шедевр" улицы Бруниниеку пропал. Улучшено движение и на улице Вайдавас

На улице Бруниниеку исчезли мешающие движению и в то же время опасные металлические столбики, которые ограничивали поток машин от велосипедного движения. Тимротс считает, что столбики на улице Бруниниеку сильно портили вид.

Ведущий передачи также указал, что вскоре после критики о плохо размещенных ограничивающих движения столбиках в передаче Рижская дума начала действовать. Столбики с разделительной полосы убрали. Их больше не смогут поцарапать выезжающие со дворов машины. Сразу же после передачи поняли, что можно и красивее - взяли и выкрутили их.

Кроме того, улучшена и организация движения на улице Вайдавас в Риге. Там изменен порядок расположения дорожных знаков. Теперь, по словам Тимротса, каждому рижанину понятно, какие транспортные средства и с соблюдением каких правил движения могут поворачивать направо.

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