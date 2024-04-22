Видео ⟩ Судья по делам о шпионаже в пользу РФ не сообщила, что ее отец и дед служили в армии СССР

Провокации и гибридные атаки против нашей страны продолжаются. На этой неделе на украинском канале платформы Tet злоумышленники перехватили спутниковый сигнал, изменили контент и стали транслировать российскую пропаганду. Подобный случай произошел впервые. Программа Nekā personīga уже сообщала, что лица, подозреваемые в том числе в шпионаже, часто освобождаются из-под стражи. Им удается бежать в Россию до вынесения приговора, и они не несут наказания. Меры безопасности применяются специальными следственными судьями. Программа Nekā personīga выяснила, что в отношении одной из судей, возможно, могли бы возникнуть сомнения в ее объективности.
В декабре прошлого года Рижский городской суд освободил из-под стражи так называемого "балтийского антифашиста" Сергея Сидорова.
В Службе госбезопасности Латвии (VDD) считают, что он целенаправленно собирал данные для передачи российским спецслужбам. В том числе Сидоров регулярно отправлял информацию о военных кораблях в порту и передвижениях военнослужащих, фотографировал автомобили в парке Победы, когда там сносили памятник советской армии, всего не менее 23 шпионских эпизодов.
Работа таксистом облегчила мужчине получение информации, что позволило ему беспрепятственно находиться вблизи стратегически важных объектов.
Сидоров был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности 15 августа 2023 года. В доме таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие его прокремлевские идеологические убеждения, такие как флаги России и СССР.
Решение об освобождении Сидорова из-под стражи вынесла судья Анастасия Пасюга. Она приняла во внимание, что Сидоров ранее не был судим и против него нет других уголовных производств.
По ее словам, инициатор процесса не представил достаточных доказательств того, что Сидоров мог совершить новые уголовные правонарушения, находясь на свободе.
Прошлым летом судья Анастасия Пасюга по ходатайству адвоката также освободила из-под стражи другого "балтийского антифашиста" - Александра Жгуна - под залог в 5000 евро.
По данным Firmas.lv, Жгун состоит в обществе "Родина", которое в свое время хотело организовать 9 мая в Риге "Русский марш", а также в обществе "Прибалтийский казачий круг". В 2014 году программа Латвийского телевидения De Facto сообщала, что внимание VDD привлек "Прибалтийский казачий круг", тесно связанный с поддерживаемой правительством России организацией "Союз казачьих войск России и зарубежья".
Залог, по мнению судьи, гарантирует, что подозреваемый не будет мешать досудебному расследованию и не вступит в контакт с другими лицами.
Другая следственная судья этого суда Бирута Хоруна отпустила под залог Валентина Фролова, осужденного за шпионаж в пользу России. Когда-то он служил в отряде специального назначения и долго и планомерно выполнял задания российского ГРУ.
В конце прошлого года Фролов был приговорен к четырем годам лишения свободы, однако в тюрьме не сидел. По неофициальной информации, которой располагает программа, Фролов бежал в Россию.
Руководство VDD воздерживается от публичной оценки работы суда. Но недоумение по поводу решений судей было высказано председателю Верховного суда Айгарсу Струпишу. Никаких ошибок в работе судей он не увидел. Судьи действуют в соответствии со стандартами прав человека, установленными Конституцией и международными актами.
В Рижском городском суде работают 8 судей, которые разбирают ходатайства о применении мер пресечения. Они назначаются председателем суда на три года. Эти вопросы рассматриваются на закрытых заседаниях.
Следственным судьям не требуется специального разрешения для ознакомления с материалами, содержащими государственную тайну. Судьи предупреждаются в письменной форме об обязанности хранить государственную тайну и об ответственности, предусмотренной за ее разглашение.
Для получения разрешения на работу с государственной тайной проводится тщательная проверка как самих людей, так и их родственников и круга друзей. В случае со следственными судьями этого не происходит.
Известно, что отец и дед судьи Анастасии Пасюги родились в России. И оба служили в вооруженных силах СССР.
На сайте бывшего Борисоглебского высшего учебного заведения боевых летчиков СССР можно найти информацию о том, что Игорь Пасюга происходит из семьи военного, служил в войсках СССР с 1978 по 1990 год.
В середине 1980-х годов работал в Борисоглебской военной школе пилотов, его работа была связана с системами посадки самолетов. Упоминается, что в настоящее время он проживает в Даугавпилсе (Латвия), имеет двух сыновей и дочь.
Брат судьи Вячеслав Пасюга на своей странице в Facebook отметил, что живет в России, но сейчас находится в Даугавпилсе, Латвия.
В своем профиле он разместил фотографию с надписью, что помнит и гордится "Днем Победы", в окружении советского символа пятиконечной звезды и георгиевской ленты.
Кодекс поведения судьи предусматривает, что судья должен отказаться от участия в разбирательствах, в которых он не способен вынести беспристрастное решение или восприниматься как способный это сделать.
Председатель Рижского городского суда Анда Краукле сообщила Nekā personīga, что судьи не могут нести ответственность за мнение членов семьи, они не обязаны сообщать о роде занятий своих родственников.
А Анастасия Пасюга будет следственным судьей до сентября этого года.
Судья Анастасия Пасюга не пожелала выступать перед камерой, но прокомментировала: "Тот факт, что мои отец и дед когда-то состояли на военной службе в СССР, не имеет никакого отношения к моей работе и не может повлиять на выполнение мною обязанностей.
Я лично прямо или косвенно не заинтересована в исходе дел, поэтому не вижу объективных или субъективных критериев самоотвода.
Я не занимаюсь сбором информации о друзьях и родственниках, но мои самые близкие люди, как и я, против войны, начатой Россией в Украине".
Председатель Верховного суда не возражает против изменений, предусматривающих необходимость получения судьями специального разрешения на работу с государственной тайной, если им приходится заниматься расследованием шпионажа или других преступлений, связанных с государственной безопасностью.
Служба государственной безопасности и Бюро по защите Сатверсме проведут проверку для получения разрешения.
Глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин заявил Neka personīga, что не будет торопиться с такими поправками, а тщательно оценит, не нарушают ли они независимость судов.
Через неделю состоится рабочий семинар VDD и судей Рижского городского суда. Его возглавит председатель Верховного суда.
Программе известно, что в одном случае министр юстиции инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении судьи после сомнительных решений, рассмотренных Советом национальной безопасности. Имя судьи не разглашается.
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