Видео ⟩ Судья по делам о шпионаже в пользу РФ не сообщила, что ее отец и дед служили в армии СССР

Следственным судьям не требуется специального разрешения для ознакомления с материалами, содержащими государственную тайну. Судьи предупреждаются в письменной форме об обязанности хранить государственную тайну и об ответственности, предусмотренной за ее разглашение.

Для получения разрешения на работу с государственной тайной проводится тщательная проверка как самих людей, так и их родственников и круга друзей. В случае со следственными судьями этого не происходит.

Известно, что отец и дед судьи Анастасии Пасюги родились в России. И оба служили в вооруженных силах СССР.

На сайте бывшего Борисоглебского высшего учебного заведения боевых летчиков СССР можно найти информацию о том, что Игорь Пасюга происходит из семьи военного, служил в войсках СССР с 1978 по 1990 год.

В середине 1980-х годов работал в Борисоглебской военной школе пилотов, его работа была связана с системами посадки самолетов. Упоминается, что в настоящее время он проживает в Даугавпилсе (Латвия), имеет двух сыновей и дочь.

Брат судьи Вячеслав Пасюга на своей странице в Facebook отметил, что живет в России, но сейчас находится в Даугавпилсе, Латвия.

В своем профиле он разместил фотографию с надписью, что помнит и гордится "Днем Победы", в окружении советского символа пятиконечной звезды и георгиевской ленты.